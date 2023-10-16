На планирование экспертной помощи Украине Литва выделит 1,5 млн. евро

"Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, вплоть до ее победы в войне, поэтому через Фонд поддержки Украины Международного валютного фонда (МВФ) мы выделяем 1,5 млн. евро, что будет способствовать экспертной помощи в планировании и реализации программы реформ Украины", - сказала министр финансов Г. Скайсте в Марракеше.

Официальная церемония подписания договора, состоявшаяся в рамках ежегодных встреч Всемирного банка и МВФ, посвящена Фонду поддержки развития потенциала МВФ для Украины, который будет оказывать экспертную помощь институтам страны в проведении необходимых реформ, тем самым гарантируя их эффективное и своевременное проведение.

"Реализованная программа реформ Украины обеспечит не только восстановление страны после войны, но и устойчивость экономики страны в долгосрочной перспективе. Даже во время войны Украина героически проводит реформы не только для получения дополнительной международной помощи, но и для достижения главной цели – членства в Европейском союзе. Ее вступление в Сообщество, несомненно, будет способствовать безопасности как нашего региона, так и всего ЕС", - сказала министр Г. Скайсте.