На Пабрадском полигоне прошла церемония смены единиц ротационных сил США

Как указывается в сообщении Литовской армии, в ходе мероприятия в лагере Herkus были свернуты флаги 3-67-го танкового и 1-9-го артиллерийского батальонов, и развернуты флаги новых 2-8-го кавалерийского и 1-82-го артиллерийского батальонов ротационных сил армии США.

"Войска США в Литве вместе с передовыми силами НАТО являются лучшим средством сдерживания России", - сказала заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте, поблагодарив США за решительную поддержку нашей национальной и региональной безопасности.