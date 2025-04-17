На оборону Литвы планируется выделить дополнительно 187 млн евро - для авансовых платежей

Проект постановления, предусматривающий такие дополнительные ассигнования, поступит в Кабинет министров на следующей неделе, в среду.
Сообщается, что 150 млн евро пойдут на платежи за инженерные боевые машины пехоты, а 37,7 млн евро — на авансовый платеж за системы ПВО средней дальности NASAMS. Министерство намерено произвести эти платежи во втором квартале 2025 года.
Дополнительные средства будут выделены за счет заемных средств государства.
В октябре прошлого года Министерство обороны подписало два договора на приобретение систем ПВО — Литва закупает еще одну систему малой дальности MSHORAD и третью систему NASAMS.
Министерство обороны начало реализацию первого этапа закупки NASAMS еще в 2016 году. Первая система ПВО поступила в Литву в 2020 году, а в 2022 году она была успешно интегрирована в состав вооруженных сил.
В конце 2023 года был подписан договор на закупку второй системы NASAMS. Ранее сообщалось, что оборудование системы должно быть доставлено в страну в 2026 году.
Третья приобретаемая Литвой система NASAMS обойдется в 234 млн евро. Как ранее заявлял бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, поставки данной системы в Литву начнутся в 2028 году.
Как уже сообщалось, в декабре прошлого года, после доработки государственного бюджета на 2025 год, правительство повысило лимит заимствований на нужды национальной обороны на 800 млн евро. С учетом этого в этом году ассигнования на оборону составят 4 проц. ВВП.