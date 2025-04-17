На оборону Литвы планируется выделить дополнительно 187 млн евро - для авансовых платежей

Проект постановления, предусматривающий такие дополнительные ассигнования, поступит в Кабинет министров на следующей неделе, в среду.

Сообщается, что 150 млн евро пойдут на платежи за инженерные боевые машины пехоты, а 37,7 млн ​​евро — на авансовый платеж за системы ПВО средней дальности NASAMS. Министерство намерено произвести эти платежи во втором квартале 2025 года.

Дополнительные средства будут выделены за счет заемных средств государства.

В октябре прошлого года Министерство обороны подписало два договора на приобретение систем ПВО — Литва закупает еще одну систему малой дальности MSHORAD и третью систему NASAMS.