На национальную оборону правительство Литвы дополнительно выделило 7 млн евро

Такое решение Кабинет министров утвердил на заседании, состоявшемся в среду.

Как указывает Министерство обороны, эти средства были образовались после получения процентов по средствам, хранящимся министерством и Агентством оборонных ресурсов на счетах в коммерческих банках.

Дополнительные ассигнования будут выделены на реализацию проектов военной мобильности, создание военной и гражданской инфраструктуры для солдат союзников и других приоритетных оборонных проектов.

В конце июня, после того как Кабинет министров выделил дополнительные 136 млн евро на ускорение закупок важного военного вооружения, оборонный бюджет страны превысил планку в 3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).