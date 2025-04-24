На национальную оборону дополнительно выделено 187,7 млн евро: на авансы за NASAMS, боевые машины пехоты

Министерство обороны начало реализацию первого этапа закупки NASAMS еще в 2016 году. Первая система ПВО поступила в Литву в 2020 году, а в 2022 году она была успешно интегрирована в состав вооруженных сил.

В октябре прошлого года Министерство обороны подписало два контракта на приобретение систем ПВО – Литва закупает еще одну систему малой дальности MSHORAD и третью систему NASAMS.

Указывается, что 150 млн евро будет выделено на платежи за инженерные боевые машины пехоты, а 37,7 млн евро – на авансовый платеж за зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS . Министерство намерено осуществить эти выплаты во втором квартале 2025 года.

В конце 2023 года был подписан контракт на приобретение второй системы NASAMS. Ранее сообщалось, что оборудование системы должно поступить в страну в 2026 году.

Третья система NASAMS, которую приобретает Литва, обойдется в 234 млн евро. Как ранее заявлял бывший министр обороны Лауринас Кащюнас, поставки последней системы в Литву начнутся в 2028 году.

Как сообщалось, после доработки государственного бюджета на 2025 год в декабре правительство увеличило лимит заимствований на нужды национальной обороны на 800 млн евро. С учетом этого в этом году ассигнования на оборону достигнут 4 проц. ВВП.