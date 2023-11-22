На международных учениях литовские военнослужащие планируют оборонительные и наступательные операции

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
Военнослужащие пехотной бригады "Железный волк" Литовской армии, участвующие в проходящих в Германии международных учениях, продолжают обучение, в ходе которого они вместе с союзниками по НАТО будут планировать оборонительные и наступательные операции на уровне дивизии.

Командующий армией генерал Вальдемарас Рупшис также посетил участвующих в учениях литовских военнослужащих. Командующий ознакомился с запланированными операциями и взаимодействием с союзниками, пообщался с участниками учений и наградил заслуженных.

В. Рупшис также встретился с командиром 10-й немецкой дивизии генерал-майором Рупрехтом фон Бутлером, обсудил идею учений, взаимодействие бригады Литовской армии с немецкой дивизией, ознакомился с оперативными целями и задачами, а также осмотрел штабы других союзников по НАТО, участвующих в учениях.

13-29 ноября руководство и штабы бригадных батальонов Пехотной бригады Литовской армии "Железный волк" участвуют в многонациональных учениях Schneller Degen 2023 (Быстрый меч) в Германии.

Как информирует Литовская армия, в рамках трехнедельных учений военнослужащие бригады "Железного волка" вместе с более чем 2000 военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров будут практиковаться в планировании оборонительных и наступательных операций.

Международные учения командных элементов Schneller Degen ежегодно организуются Вооруженными силами Германии.

Эти совместные учения укрепляют военное сотрудничество между странами НАТО и государствами-партнерами, демонстрируют силу обязательств и важность солидарности Альянса, говорится в сообщении.

С 2018 года пехотная бригада "Железный волк" в учебных целях причислена к 10-й немецкой танковой дивизии и поэтому ежегодно участвует в учениях Schneller Degen, организуемых Вооруженными силами Германии.

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