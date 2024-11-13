На фоне скандалов Пинскувене уходит из политики и покидает партию

Она также упомянула о подозрениях членов Партии регионов Литвы в том, что якобы ее муж Йонас Пинскус, будучи председателем партии, незаконно присвоил почти 90 тыс. евро.

„Я вынуждена защищаться от лжи, клеветы и надуманных обвинений. Заявление направлено в прокуратуру. Правоохранительные органы примут решение в ближайшее время. И я смогу с чистой совестью и спокойным сердцем завершить этап национальной политики и посвятить все свои силы своим непосредственным и самым важным обязанностям – работать с двойной энергией для народа Ширвинтского края“, - пишет политик.



В многомандатном округе Партия регионов Литвы на выборах в Сейм не преодолела 5-процентный барьер – она набрала лишь 1,9 проц. голосов избирателей.