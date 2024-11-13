На фоне скандалов Пинскувене уходит из политики и покидает партию

Она также упомянула о подозрениях членов Партии регионов Литвы в том, что якобы ее муж Йонас Пинскус, будучи председателем партии, незаконно присвоил почти 90 тыс. евро.
„Я вынуждена защищаться от лжи, клеветы и надуманных обвинений. Заявление направлено в прокуратуру. Правоохранительные органы примут решение в ближайшее время. И я смогу с чистой совестью и спокойным сердцем завершить этап национальной политики и посвятить все свои силы своим непосредственным и самым важным обязанностям – работать с двойной энергией для народа Ширвинтского края“, - пишет политик.
В многомандатном округе Партия регионов Литвы на выборах в Сейм не преодолела 5-процентный барьер – она набрала лишь 1,9 проц. голосов избирателей.
Не улыбнулась удача и в одномандатных округах. Трех партийных кандидатов, вышедших во второй тур, одолели социал-демократы.
После проигранных выборов Й. Пинскус подал в отставку с поста председателя партии, а Ж. Пинскувене вышла из партии.
В понедельник однопартийцы предъявили Йонасу Пинскусу подозрения относительно незаконного присвоения средств. Временно с субботы возглавляющий партию В. Камблявичюс утверждает, что с целью выяснения реальной ситуации в партии будет инициирован аудит.
„Все обеспокоены, почему полученная дотация исчезла в течение трех дней. Мы получили ее только в начале ноября, и она автоматически исчезла, из 100 тыс. евро осталось только 10 тыс. евро. Все отделения возмущены, ведь мы только получили, а теперь партия осталась без денег „, - сказал В. Камблявичюс, временно исполняющий обязанности председателя партии.
„Он (Й. Пинскус – ELTA) сказал, что оплатил долги, но фактически эти долги нам неизвестны, поэтому мы проведем аудит и посмотрим“, - добавил он.