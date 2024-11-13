2024.11.13 09:20

На фоне скандалов Пинскувене уходит из политики и покидает партию

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Živilė Pinskuvienė
Živilė Pinskuvienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

„По окончании ответственного и напряженного периода выборов я решила – ставлю точку в национальной политике. Мое решение – открыть новую, белую страницу“, - сообщила политик в своем личном аккаунте в Facebook.

Она также упомянула о подозрениях членов Партии регионов Литвы в том, что якобы ее муж Йонас Пинскус, будучи председателем партии, незаконно присвоил почти 90 тыс. евро.

„Я вынуждена защищаться от лжи, клеветы и надуманных обвинений. Заявление направлено в прокуратуру. Правоохранительные органы примут решение в ближайшее время. И я смогу с чистой совестью и спокойным сердцем завершить этап национальной политики и посвятить все свои силы своим непосредственным и самым важным обязанностям – работать с двойной энергией для народа Ширвинтского края“, - пишет политик.

В многомандатном округе Партия регионов Литвы на выборах в Сейм не преодолела 5-процентный барьер – она набрала лишь 1,9 проц. голосов избирателей.

Не улыбнулась удача и в одномандатных округах. Трех партийных кандидатов, вышедших во второй тур, одолели социал-демократы.

После проигранных выборов Й. Пинскус подал в отставку с поста председателя партии, а Ж. Пинскувене вышла из партии.

В понедельник однопартийцы предъявили Йонасу Пинскусу подозрения относительно незаконного присвоения средств. Временно с субботы возглавляющий партию В. Камблявичюс утверждает, что с целью выяснения реальной ситуации в партии будет инициирован аудит.

„Все обеспокоены, почему полученная дотация исчезла в течение трех дней. Мы получили ее только в начале ноября, и она автоматически исчезла, из 100 тыс. евро осталось только 10 тыс. евро. Все отделения возмущены, ведь мы только получили, а теперь партия осталась без денег „, - сказал В. Камблявичюс, временно исполняющий обязанности председателя партии.

„Он (Й. Пинскус – ELTA) сказал, что оплатил долги, но фактически эти долги нам неизвестны, поэтому мы проведем аудит и посмотрим“, - добавил он.

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