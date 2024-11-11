На фоне расследования социал-демократы откладывают решение о посте для Жемайтайтиса

„Для Ремигиюса это плохая новость, этот дополнительный момент, вероятно, определит и вопрос формирования руководства Сейма. Это отсрочка его возможной кандидатуры на пост заместителя председателя Сейма“, - сказал журналистам в Сейме Г. Палуцкас.
„Они сами должны решить, кто будет претендентами, потому что у них есть две квоты. Однако я полагаю, что этот вопрос следует отложить до итогов досудебного расследования“, - добавил он.
Однако он не отвечает, может ли Р. Жемайтайтис стать вице-спикером парламента.
С. Сквернялис: на данный момент я не вижу возможности, чтобы Р. Жемайтайтис был вице-председателем
Вторя социал-демократу, председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис уверяет, что пока не видит возможности для Р. Жемайтайтиса занять должность в руководстве Сейма.
„На данный момент нет (не вижу – ELTA). Сейчас идут юридические процессы, а если еще начались новые, думаю, необходимо сделать паузу. Эту сохраним эту позицию“, - заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме.
„Мне кажется, сам Р. Жемайтайтис сказал, что в такой ситуации было бы неразумно пытаться пройти тайное голосование“, - подчеркнул он.
Должность спикера Сейма доверена демократам. У социал-демократов будет три должности вице-председателей, а две другие достанутся „Заре Немана“.