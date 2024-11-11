2024.11.11 18:24

На фоне расследования социал-демократы откладывают решение о посте для Жемайтайтиса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis, Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis
Saulius Skvernelis, Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После начала досудебного расследования в связи с заявлениями лидера партии „Заря НеманаРемигиюса Жемайтайтиса кандидат от социал-демократов на пост премьер-министра Гинтаутас Палуцкас утверждает, что вопрос о кандидатуре этого политика на пост вице-спикера Сейма следует отложить.

„Для Ремигиюса это плохая новость, этот дополнительный момент, вероятно, определит и вопрос формирования руководства Сейма. Это отсрочка его возможной кандидатуры на пост заместителя председателя Сейма“, - сказал журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

„Они сами должны решить, кто будет претендентами, потому что у них есть две квоты. Однако я полагаю, что этот вопрос следует отложить до итогов досудебного расследования“, - добавил он.

Однако он не отвечает, может ли Р. Жемайтайтис стать вице-спикером парламента.

С. Сквернялис: на данный момент я не вижу возможности, чтобы Р. Жемайтайтис был вице-председателем

Вторя социал-демократу, председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис уверяет, что пока не видит возможности для Р. Жемайтайтиса занять должность в руководстве Сейма.

„На данный момент нет (не вижу – ELTA). Сейчас идут юридические процессы, а если еще начались новые, думаю, необходимо сделать паузу. Эту сохраним эту позицию“, - заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме.

„Мне кажется, сам Р. Жемайтайтис сказал, что в такой ситуации было бы неразумно пытаться пройти тайное голосование“, - подчеркнул он.

Должность спикера Сейма доверена демократам. У социал-демократов будет три должности вице-председателей, а две другие достанутся „Заре Немана“.

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