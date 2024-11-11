На фоне расследования социал-демократы откладывают решение о посте для Жемайтайтиса

„Для Ремигиюса это плохая новость, этот дополнительный момент, вероятно, определит и вопрос формирования руководства Сейма. Это отсрочка его возможной кандидатуры на пост заместителя председателя Сейма“, - сказал журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

„Они сами должны решить, кто будет претендентами, потому что у них есть две квоты. Однако я полагаю, что этот вопрос следует отложить до итогов досудебного расследования“, - добавил он.

Однако он не отвечает, может ли Р. Жемайтайтис стать вице-спикером парламента.

С. Сквернялис: на данный момент я не вижу возможности, чтобы Р. Жемайтайтис был вице-председателем