На этой неделе отдыхает почти половина правительства Литвы

Как предусмотрено в подписанном премьер-министром постановлении, уходящий министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас будет отдыхать чуть дольше двух недель – его отпуск начался в прошлую пятницу и продлится до 16 августа. До этого с понедельника отдыхает и министр энергетики Дайнюс Крейвис.
С понедельника – неделю – до 9 августа – в отпуск уходит министр финансов Гинтаре Скайсте. Столько же будет отдыхать и министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене.
Со вторника по 13 августа в ежегодный отпуск уходит и министр культуры Симонас Кайрис.
Министр внутренних дел Агне Билотайте будет отдыхать три недели – с 5 по 23 августа.
Также на этой неделе у нескольких министров будут выходные – 5-6 августа будет отдыхать министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, а во вторник дополнительный выходной премьер-министр предоставила министру юстиции Эвелине Добровольской.
На этой неделе, вероятно, отпуск возьмут и другие министры – как сообщает новостной портал lrt.lt, с понедельника по пятницу планирует отдыхать министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, а министр здравоохранения Арунас Дулькис – с пятницы по первое сентября. Однако следует отметить, что в Реестре правовых актов нет подписанных указов премьер-министра об отпуске этих членов правительства.