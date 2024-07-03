На церемонии инаугурации президента Литвы прозвучат музыкальные произведения, специально созданные для торжества

„По просьбе президента на инаугурационные мероприятия участники приглашаются с целью обеспечения максимально широкого представительства социальных и общественных групп, регионов Литвы, чтобы это был праздник не только Вильнюса или государственных учреждений, но и всей Литвы“, – говорится в ответе Офиса президента, отправленном Elta.
По сообщению ведомства, в вечерней части программы прозвучат музыкальные произведения, специально созданные к инаугурации Г. Науседы.
„Прозвучат произведения композитора Гедрюса Купрявичюса, в том числе специально созданные ко второй инаугурации президента. Произведения исполнят сам автор и студенты профессора Музыкальной Академии УВВ Сабины Мартинайтите и проф. Аудроне Эйтманавичюте, музыканты оркестра Литовской армии“, – заявили представители лидера страны.
По словам советника президента Ридаса Ясюлёниса, празднование инаугурации будет традиционным. По его словам, единственное отличие от мероприятия, состоявшегося пять лет назад, заключается в том, что глава государства приступает к своему второму сроку, поэтому естественно, что в инаугурации не будет участвовать уходящий президент. В полдень того же дня Г. Науседа принесет присягу в зале Сейма Акта 11 марта. Сразу после присяги глава государства примет участие в Богослужении в Вильнюсском кафедральном соборе. После Богослужения на Кафедральной площади пройдет торжественное построение знаменных отрядов Вооруженных сил Литвы по случаю инаугурации президента.
Позже на площади им. Симонаса Даукантаса состоится церемония смены флага президента. В ходе нее Г. Науседа выступит с речью перед народом Литвы. Сразу после этого в Белом зале Президентского дворца состоится церемония возвращения полномочий правительства.
Как заявили в Офисе президента, стоимость торжества 12 июля будет подсчитана, когда будет известно точное количество участников.