На Антакальнисском кладбище будет установлен памятник Жемайтису-Витаутасу

„Никто не знает, где находится могила партизанского генерала и фактического боровшегося с оккупацией лидера Литвы, поэтому на месте захоронения глав государства на Антакальнисском кладбище ему будет установлен кенотаф или, другими словами, символическое надгробие, которое устанавливается в память об умершем, могила или место захоронения которого неизвестны“, - цитируется в пресс-релизе вице-министр обороны Камиле Гогелене.
С этой целью будет работать межведомственная рабочая группа, созданная Министерством обороны, которая вместе с родственниками Жемайтиса-Витаутаса и другими учреждениями будет координировать работы по установке памятника.
Жемайтис-Витаутас был офицером Независимой Литвы. 16 февраля 1949 года вместе с семью другими партизанскими командирами подписал Декларацию Совета Движения борьбы за свободу Литвы (ДБСЛ). В этой декларации говорилось, что высшей законной властью в Литве является руководство партизан, а цель их борьбы – восстановленная независимая парламентская Литовская Республика.
Жемайтис-Витаутас был избран председателем президиума Совета ДБСЛ, обладающего полномочиями высшей политической и военной власти. Тогда же ему было присвоено звание генерал-партизана борца за свободу.
После восстановления независимости Литвы Жемайтис-Витаутас был награжден Большим крестом ордена Креста Витиса, а 12 марта 2009 года Сейм Литовской Республики признал его главой Литовского государства, боровшегося против оккупации.