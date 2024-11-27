На Антакальнисском кладбище будет установлен памятник Жемайтису-Витаутасу

„Никто не знает, где находится могила партизанского генерала и фактического боровшегося с оккупацией лидера Литвы, поэтому на месте захоронения глав государства на Антакальнисском кладбище ему будет установлен кенотаф или, другими словами, символическое надгробие, которое устанавливается в память об умершем, могила или место захоронения которого неизвестны“, - цитируется в пресс-релизе вице-министр обороны Камиле Гогелене.

С этой целью будет работать межведомственная рабочая группа, созданная Министерством обороны, которая вместе с родственниками Жемайтиса-Витаутаса и другими учреждениями будет координировать работы по установке памятника.