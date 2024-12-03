МВД: сократилось количество проживающих в Литве граждан России, Беларуси и Украины

По данным ведомства, количество граждан России сократилось с 15 888 до 15 105, белорусов с 62 167 до 59 399, украинцев с 86 353 до 68 166.

Между тем, в Литву продолжают активно прибывать граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, при этом количество выданных им разрешений на работу – сокращается. Сообщается, что в январе было одобрено 1750 заявок, а в октябре – 904.

Аннулировано или не выдано 24,3 тыс. временных видов на жительство в Литве