МВД: сократилось количество проживающих в Литве граждан России, Беларуси и Украины

По данным ведомства, количество граждан России сократилось с 15 888 до 15 105, белорусов с 62 167 до 59 399, украинцев с 86 353 до 68 166.
Между тем, в Литву продолжают активно прибывать граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, при этом количество выданных им разрешений на работу – сокращается. Сообщается, что в январе было одобрено 1750 заявок, а в октябре – 904.
Аннулировано или не выдано 24,3 тыс. временных видов на жительство в Литве
На фоне ужесточения контроля со стороны Департамента миграции над выдачей иностранцам разрешений на временное проживание в Литве, в текущем году аннулированных разрешений или отказов в выдаче разрешений было на 13 601 больше, чем в прошлом году.
По данным министерства, в прошлом году количество не выданных разрешений составляло 10 767, а в этом году оно увеличилось до 24 368.
По данным ведомства, некоторые разрешения на временное проживание в стране были аннулированы после проверок, проведенных Департаментом миграции. В ходе них было проверено более 47 тыс. иностранцев, в том числе высококвалифицированные работники, перевозчики пассажиров и самозанятые лица, студенты, граждане Беларуси, а также 2250 компаний.
В результате проверок были аннулированы более 24 тыс. видов на жительство, кроме того, было составлено 6100 протоколов об административных правонарушениях. Большинство зафиксированных правонарушений связано с незаконным пребыванием в Литве и ненадлежаще задекларированным местом жительства.
По состоянию на 1 декабря текущего года в Литве проживают 213 338 иностранцев, имеющих вид на жительство. Основная доля разрешений выдана на основании работы – 111 725.