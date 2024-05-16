МВД России объявило в розыск политиков стран Балтии и Польши

В розыск объявлены бывшие главы МВД и МИД Эстонии Эльмар Вахер и Урмас Рейнсалу. Кроме них в разыскную базу российской полиции попали четыре литовских политика, два польских и один латвийский, уточняет „Коммерсантъ“.
МВД разыскивает мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и вице-мэра Саулюса Симе. Кроме того, в розыск объявлены мэр и вице-мэр литовского города Паневежис Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене и депутат Сейма Латвии Янис Витенбергс. В базу также попали мэр города Мальборк в Польше Марек Хажевский и бывший мэр города Бжег Ежи Врембяк.
В сентябре 2023 года Следственный комитет России возбудил 16 уголовных дел по 143 фактам уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Украине. В этом следователи заочно обвиняют 170 иностранных граждан.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в странах Балтии, Польше и Украине активизировался демонтаж советских монументов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, например, объясняла, что вторжение в Украину „открыло раны эстонского общества, напоминанием о которых служат коммунистические памятники“. Для многих эстонцев советские монументы являются символами полувекового гнёта Москвы, когда страна была оккупирована СССР.