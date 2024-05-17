МВД России объявило в розыск чиновников из ряда зарубежных стран, в том числе мэров и вице-мэров литовских городов

Аналогичная карточка значится на экс-главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу. Также, судя по базе МВД РФ, в России разыскиваются мэр и вице-мэр города Паланги в Литве Шарунас Вайткус и Саулюс Симе, мэр и вице-мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене, депутат Сейма Латвии Янис Витенбергс, мэр польского города Мальборк Марек Хажевский и бывший мэр города Бжег Ежи Врембяк.

Об этом в четверг сообщило российское информационное агентство ТАСС. "Вахер Эльмар. 01.05.1975. Разыскивается по статье Уголовного кодекса", - сказано в базе розыска МВД России.

Мэры Литвы с иронией оценивают очередной выпад российских ведомств.

"Если враг всего демократического мира включает тебя в свой список, то, может быть, я все хорошо делаю", - сказал мэр Паневежиса Миколас Рачкаускас, напомнив о демонтированных в городе советских памятниках.

По его словам, причиной такого решения России могла стать ее позиция по отношению к Украине.

В свою очередь мэр Паланги Шарунас Вайткус, включенный в список МВД России, комментируя решения государства-агрессора, говорит, что это определенный сигнал всем гражданам Литвы.