2024.05.17 07:04

МВД России объявило в розыск чиновников из ряда зарубежных стран, в том числе мэров и вице-мэров литовских городов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Šarūnas Vaitkus
Šarūnas Vaitkus
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Россия объявила в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера, бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, а также нескольких литовских, латвийских и польских чиновников в рамках возбужденных в их отношении в России уголовных дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Об этом в четверг сообщило российское информационное агентство ТАСС.
"Вахер Эльмар. 01.05.1975. Разыскивается по статье Уголовного кодекса", - сказано в базе розыска МВД России.

Аналогичная карточка значится на экс-главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу. Также, судя по базе МВД РФ, в России разыскиваются мэр и вице-мэр города Паланги в Литве Шарунас Вайткус и Саулюс Симе, мэр и вице-мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене, депутат Сейма Латвии Янис Витенбергс, мэр польского города Мальборк Марек Хажевский и бывший мэр города Бжег Ежи Врембяк.

Российский МИД неоднократно "выражал возмущение" по поводу демонтажа советских памятников в странах Балтии и Польши.

Мэры ко внесению их в список относятся с улыбкой

Мэры Литвы с иронией оценивают очередной выпад российских ведомств.

"Если враг всего демократического мира включает тебя в свой список, то, может быть, я все хорошо делаю", - сказал мэр Паневежиса Миколас Рачкаускас, напомнив о демонтированных в городе советских памятниках.

По его словам, причиной такого решения России могла стать ее позиция по отношению к Украине.

В свою очередь мэр Паланги Шарунас Вайткус, включенный в список МВД России, комментируя решения государства-агрессора, говорит, что это определенный сигнал всем гражданам Литвы.

"Каждый литовский служащий, если он более деятелен, вне зависимости от того, есть он в списке или нет, должен быть осторожен, отправляясь в такие недружественные страны", - сказал мэр Паланги.

"Видимо, следует изменить имя на Эдуардас. И меня бы не разыскивали", - пошутил мэр.

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