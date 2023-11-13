МВД Литвы просит проверить 800 лиц, которым гражданство страны было предоставлено в порядке исключения

"Оценив ситуацию, журналистское расследование и обнаружив ненадлежащие действия этой конкретной гражданки, мы сегодня обратились к Департамент государственной безопасности с просьбой проверить 800 человек на предмет угрозы национальной безопасности и поддержки действий государства-агрессора", - сказал журналистам в понедельник заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, комментируя инициативу лишить балерину Ильзе Лиепу предоставленного ей в порядке исключения гражданства Литвы.
"С момента провозглашения независимости гражданство Литвы в порядке исключения получили 800 человек", - добавил вице-министр.
Комиссия по делам гражданства рассматривает заявление о лишении гражданства Ю. Кудимова.
Вице-министр также сообщил, что в настоящее время Комиссия по делам гражданства рассматривает ходатайство о лишении литовского гражданства, предоставленного бизнесмену Юрию Кудимову.
"Согласно справке, предоставленной Департаментом госбезопасности, и предоставленной информации, он потенциально представляет угрозу национальной безопасности Литвы", - пояснил он.
Как сообщалось ранее, МВД обратилось в комиссию еще в сентябре. Тогда институты констатировали, что Ю. Кудимов осуществлял деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы. Кроме того, указывается, что бизнесмен принимал участие в управлении контролируемыми Россией госкомпаниями, непрозрачных схемах финансирования из России избирательных кампаний в западных странах, поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связан с российскими спецслужбами.
Уже в минувшую пятницу Департамент миграции направил запросы в Министерство иностранных дел (МИД), Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Департамент полиции – относительно угроз, которые И. Лиепа представляет государственной безопасности, или поддержки враждебного режима.