МВД Литвы просит проверить 800 лиц, которым гражданство страны было предоставлено в порядке исключения

Как сообщалось ранее, МВД обратилось в комиссию еще в сентябре. Тогда институты констатировали, что Ю. Кудимов осуществлял деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы. Кроме того, указывается, что бизнесмен принимал участие в управлении контролируемыми Россией госкомпаниями, непрозрачных схемах финансирования из России избирательных кампаний в западных странах, поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связан с российскими спецслужбами.