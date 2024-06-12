МВД Литвы предлагает расширить круг лиц, которых можно лишить гражданства на основании угрозы нацбезопасности

С учетом геополитической ситуации, Министерство внутренних дел (МВД) разработало и представило на утверждение проект поправок к Закону о литовском гражданстве, целью которого является ограничение возможностей по приобретению или восстановлению литовского гражданства для лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, а также расширение оснований для утраты гражданства.