МВД Литвы предлагает расширить круг лиц, которых можно лишить гражданства на основании угрозы нацбезопасности

„Лица, занимающиеся антигосударственной деятельностью и поддерживающие страны-агрессоры не могут быть гражданами Литовской Республики. Эти поправки дают государству инструменты для защиты интересов национальной безопасности“, – подчеркивает инициатор законопоправок, министр внутренних дел Агне Билотайте.
В поправках к Закону о гражданстве Литовской Республики предлагается лишать гражданства лиц, имеющих двойное гражданство, но представляющих угрозу безопасности Литовского государства, открыто поддерживающих иностранное государство, которое угрожает интересам безопасности Литвы и других государств Европейского союза и их союзников, поддерживающих деятельность иностранного государства, нарушающую принципы и нормы международного права, или участвующих в такой деятельности.
При наличии таких условий предлагается лишать гражданства независимо от основания его приобретения.
Также в целях заблаговременного предотвращения потенциальных угроз интересам национальной безопасности предлагается закрепить запрет на восстановление, сохранение или возвращение литовского гражданства таким лицам.