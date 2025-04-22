2025.04.22 14:32

МВД Литвы обновит системы наблюдения за пограничной зоной на границе с Калининградом

 
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ru.DELFI.lt
Lietuvos ir Rusijos valstybinė siena
Lietuvos ir Rusijos valstybinė siena
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

В ответ на возникающие геополитические вызовы, в этом году Министерство внутренних дел (МВД) планирует вложить 16 млн евро в обновление систем наблюдения на четырех погранзаставах на границе с Россией.

По словам министра внутренних дел Владислава Кондратовича, параллельно планируется найти дополнительные средства на военную подготовку пограничников.

„Надо обновить всю необходимую инфраструктуру на пограничных заставах, установить современные технологии, отремонтировать пограничный переход, найти средства на приобретение беспилотников и антидронового оборудования. С учетом таких геополитических вызовов, нельзя медлить ни дня — ведь пограничники являются нашей передовой по защите государственной границы“, — сказал он во вторник в ходе визита на Пагегяйскую погранзаставу.

Во вторник министр также посетил Кибартский центр регистрации иностранцев. Здесь можно разместить около 300 мигрантов, а при необходимости – еще около 500 человек при установке модульных домов.

Министр юстиции Римантас Моцкус, посетивший Кибартай чуть ранее, заявил, что бывший центр регистрации иностранцев может использоваться как место заключения. Если бы было принято решение о возрождении места заключения в указанном месте, то там могли бы отбывать наказание 200–230 осужденных.

Государственную границу с Калининградской областью охраняют два отряда Службы охраны государственной границы (СОГГ) – Пагегяйский погранотряд и воссозданный в прошлом году Пограничный отряд береговой охраны.

Протяженность сухопутной границы Литвы с Россией составляет 255 км, по Куршскому заливу – 18 км, по Балтийскому морю —22 км.

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