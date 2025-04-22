МВД Литвы обновит системы наблюдения за пограничной зоной на границе с Калининградом

По словам министра внутренних дел Владислава Кондратовича, параллельно планируется найти дополнительные средства на военную подготовку пограничников.

„Надо обновить всю необходимую инфраструктуру на пограничных заставах, установить современные технологии, отремонтировать пограничный переход, найти средства на приобретение беспилотников и антидронового оборудования. С учетом таких геополитических вызовов, нельзя медлить ни дня — ведь пограничники являются нашей передовой по защите государственной границы“, — сказал он во вторник в ходе визита на Пагегяйскую погранзаставу.