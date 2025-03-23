МВД Литвы критикует новые ограничения для россиян и белорусов

Одно из главных предложений консерваторов — аннулирование временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан Беларуси и России, если они выезжали на родину более одного раза за три месяца. Однако в МВД считают, что такой контроль будет сложно организовать.
„Служба охраны государственной границы не сможет отследить, если человек въезжает в Литву через другую страну ЕС, например Польшу. А Департамент миграции не сможет проверить, сколько раз он пересек границу Евросоюза“, — заявила заместитель министра внутренних дел Алиция Щербайте.
Еще одно предложение — отмена подачи новых заявлений на ВНЖ для белорусов. В настоящий момент Литва уже приостановила прием таких заявлений от граждан России (за исключением обладателей шенгенских виз и тех, у кого уже есть литовский ВНЖ). Теперь консерваторы хотят распространить эту меру и на белорусов.
По мнению экспертов, такой шаг фактически лишит их возможности получить новый вид на жительство, а это противоречит европейскому законодательству. В частности, ЕС требует сохранять право на воссоединение семей, а также не ограничивать переезд высококвалифицированных специалистов.
На данный момент Сейм Литвы уже продлил национальные санкции против граждан России и Беларуси до 2026 года, однако новые ограничения пока остаются на стадии обсуждения. Консерваторы настаивают, что меры будут „сбалансированными“ и „не создадут неудобств“ для жителей страны. В то же время МВД, Департамент миграции и Служба охраны государственной границы служба указывают на сложности в реализации этих инициатив и возможные правовые коллизии.