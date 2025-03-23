2025.03.23 18:22

МВД Литвы критикует новые ограничения для россиян и белорусов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vidaus reikalų ministerija, VRM
Vidaus reikalų ministerija, VRM
ФОТО: Augustas Didžgalvis

Министерство внутренних дел Литвы (МВД) выразило обеспокоенность планами консерваторов по дальнейшему ужесточению ограничений для граждан России и Беларуси. Ведомство предупреждает, что предложенные меры создадут значительную нагрузку на Службу охраны государственной границы и Департамент миграции, а в некоторых случаях могут оказаться трудно реализуемыми.

Одно из главных предложений консерваторов — аннулирование временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан Беларуси и России, если они выезжали на родину более одного раза за три месяца. Однако в МВД считают, что такой контроль будет сложно организовать.

„Служба охраны государственной границы не сможет отследить, если человек въезжает в Литву через другую страну ЕС, например Польшу. А Департамент миграции не сможет проверить, сколько раз он пересек границу Евросоюза“, — заявила заместитель министра внутренних дел Алиция Щербайте.

Еще одно предложение — отмена подачи новых заявлений на ВНЖ для белорусов. В настоящий момент Литва уже приостановила прием таких заявлений от граждан России (за исключением обладателей шенгенских виз и тех, у кого уже есть литовский ВНЖ). Теперь консерваторы хотят распространить эту меру и на белорусов.

По мнению экспертов, такой шаг фактически лишит их возможности получить новый вид на жительство, а это противоречит европейскому законодательству. В частности, ЕС требует сохранять право на воссоединение семей, а также не ограничивать переезд высококвалифицированных специалистов.

На данный момент Сейм Литвы уже продлил национальные санкции против граждан России и Беларуси до 2026 года, однако новые ограничения пока остаются на стадии обсуждения. Консерваторы настаивают, что меры будут „сбалансированными“ и „не создадут неудобств“ для жителей страны. В то же время МВД, Департамент миграции и Служба охраны государственной границы служба указывают на сложности в реализации этих инициатив и возможные правовые коллизии.

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