МВД Литвы критикует новые ограничения для россиян и белорусов

Одно из главных предложений консерваторов — аннулирование временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан Беларуси и России, если они выезжали на родину более одного раза за три месяца. Однако в МВД считают, что такой контроль будет сложно организовать.

„Служба охраны государственной границы не сможет отследить, если человек въезжает в Литву через другую страну ЕС, например Польшу. А Департамент миграции не сможет проверить, сколько раз он пересек границу Евросоюза“, — заявила заместитель министра внутренних дел Алиция Щербайте.