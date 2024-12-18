МВД Литвы: для осуществления запрета на сдачу экзамена по вождению на русском нужен переходный период

„Я поддерживаю ценностную позицию. Экзамены в Литве должны сдавать на государственном языке и других языках ЕС. Однако для осуществления таких перемен нужно установить рациональный переходный период – месяца мало. Подготовиться должна не только Regitra, но и бизнес, автошколы, граждане третьих стран“, – сказал министр.
Кондратович подчеркнул, что для гармоничного осуществления решения нужен более продолжительный переходный период, а также исчерпывающее обсуждения возможных последствий этого решения. По данным Министерства внутренних дел, на встрече во время обсуждения этого вопроса, было решено провести консультации и всесторонне оценить возможные последствия решения.
По данным МВД, в странах ЕС сейчас нет единого порядка, связанного со сдачей экзамена на других языках. В Литве сейчас теорию можно сдать на литовском, английском и русском языках.
По данным Regitra, в прошлом году экзамен на русском сдавали 10 381 раз, за 11 месяцев этого года – 11 560 раз. Это 9% от всех сданных в этом году экзаменов. На английском языке экзамен в этом году за 11 месяцев сдали 3187 раз (3%).
МВД ранее сообщало, что с 1 января 2025 г. экзамен по вождению в Литве можно будет сдать только на государственном языке и официальных языках стран ЕС. Это узаконено в подписанном бывшим министром внутренних дел документе. Цель таких перемен - побуждение к использованию государственного языка, укрепление интеграции иностранцев в общественную жизнь и обеспечение более тесного сотрудничества со странами ЕС.