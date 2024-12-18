МВД Литвы: для осуществления запрета на сдачу экзамена по вождению на русском нужен переходный период

По данным Regitra, в прошлом году экзамен на русском сдавали 10 381 раз, за 11 месяцев этого года – 11 560 раз. Это 9% от всех сданных в этом году экзаменов. На английском языке экзамен в этом году за 11 месяцев сдали 3187 раз (3%).