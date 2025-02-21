Мрачные настроения литовских европарламентариев относительно Украины: нет никаких переговоров, есть делёжка

„Европе не удалось вовремя принять необходимые решения для обеспечения своей безопасности. И теперь мы все еще опаздываем. Теперь время покажет силу нашей решимости. Проверит качество наших совместных решений. Ясно только одно – Европа без Украины слаба. Европа с Украиной очень сильна. Желаю, чтобы Европа это поняла“, – сказал либерал.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс говорит, что надо подождать еще немного, чтобы понять, какой будет американская стратегия в решении вопроса войны в Украине.“Не собираюсь обсуждать политику США. Мы увидим, вероятно, в ближайшем будущем, какая преобладающая стратегия будет воплощаться в жизнь усилиями Вашингтона. Но знаю одно: то, что нам приходится делать на уровне ЕС, это нужно делать в несколько раз и быстрее, и сильнее. Особенно, когда мы говорим как о развитии обороноспособности ЕС, так и о поддержке Украины“, – заявил экс-премьер-министр.