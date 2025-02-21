Мрачные настроения литовских европарламентариев относительно Украины: нет никаких переговоров, есть делёжка

„Нет никаких переговоров. Единственным хозяином переговоров, обладающим мировым мандатом, является Украина. Всё остальное — просто делёжка. У нас есть только два варианта: Хельсинкские соглашения или Ялта. Ялта — это установка делёжки с позиции силы и новых разделительных линий, а Хельсинкские соглашения — это миропорядок, на котором держится независимость, суверенитет, территориальная целостность и право народа принимать решения без всякого вмешательства извне“, — эмоционально заявил социал-демократ на международной конференции „Литва–Украина“, прошедшей в Сейме в пятницу.
По мнению политика, не надо бояться говорить о том, что у президента США Дональда Трампа нет мандата на мирные переговоры по Украине. Наоборот, подчеркнул В. Андрюкайтис, для хозяина Белого дома надо построить санитарный кордон.
„У США нет мандата от Украины. Сегодня действительно надо сказать, что к господину Трампу следует применить cordon sanitaire (санитарный кордон (фр.))“, — заявил депутат Европарламента.
„Нет переговоров, есть делёжка. Весь демократический мир должен объединиться против делёжки. Хельсинкские соглашения – это то, что должно соблюдаться“, – заключил В. Андрюкайтис.
Не скрывал своего пессимизма, когда речь зашла о безопасности Европы, Украины и Литвы, еще один депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, мировые демократии находятся в опасности.
„Участники оси зла уже очень пристально следят за слабостью Запада и просто ждут своего часа. У них есть план. Я убежден, что каждый ответственный гражданин западной цивилизации может свободно выбирать способ поддержки Украины. Их много“, – заявил в пятницу в Сейме П. Ауштрявичюс.
По мнению европарламентария, глядя на недавнее замешательство в евроатлантическом сообществе, необходимо признать, что европейцам не удалось обеспечить собственную безопасность.
„Европе не удалось вовремя принять необходимые решения для обеспечения своей безопасности. И теперь мы все еще опаздываем. Теперь время покажет силу нашей решимости. Проверит качество наших совместных решений. Ясно только одно – Европа без Украины слаба. Европа с Украиной очень сильна. Желаю, чтобы Европа это поняла“, – сказал либерал.
В свою очередь еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс говорит, что надо подождать еще немного, чтобы понять, какой будет американская стратегия в решении вопроса войны в Украине.“Не собираюсь обсуждать политику США. Мы увидим, вероятно, в ближайшем будущем, какая преобладающая стратегия будет воплощаться в жизнь усилиями Вашингтона. Но знаю одно: то, что нам приходится делать на уровне ЕС, это нужно делать в несколько раз и быстрее, и сильнее. Особенно, когда мы говорим как о развитии обороноспособности ЕС, так и о поддержке Украины“, – заявил экс-премьер-министр.
Вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп начал мирные переговоры по Украине, страдающей от войны уже на протяжении трех лет. В последнее время не осталось сомнений в том, что Россия может повторить выдвинутый НАТО в 2021 году ультиматум об отказе от принятия новых членов в НАТО и создания военных баз в странах бывшего СССР.
В связи с этим риторика Д. Трампа в отношении Украины и сильный акцент на ожиданиях России вызывают у европейских государств беспокойство.
Лидер США заявил, что, если европейские страны не будут уделять достаточно внимания и выделять достаточно финансов на оборону и безопасность, США могут выйти из НАТО. Д. Трамп требует, чтобы расходы на оборону каждого члена составляли 5 проц. ВВП.