Моцкус извинился за вечеринку двадцатилетней давности, но уходить с поста не намерен

„С уважаемым премьер-министром и другими партнерами по коалиции, когда представляли мою кандидатуру и когда они спрашивали, есть ли в шкафах так называемые скелеты, я говорил об этом – что да, могут быть фотографии, которые были опубликованы публично. Я также сказал, что могут быть фотографии, что могу быть замечен на охоте с одними или другими лицами“, – пояснил министр.

„Искренне объясняю – это была закрытая, частная вечеринка для коллег. И интерпретировать больше нечего. Также на этой вечеринке присутствовала танцовщица, которая была показана“, – пояснил он, подчеркнув, что танцовщица, исполнив танец во время вечеринки, покинула вечеринку.

„Я открыт, мне нечего скрывать. Хочу всех успокоить, что прозрачность — для меня наивысшая ценность. Поэтому еще раз ответственно заявляю, что вопрос о частной вечеринке нельзя трактовать, искажая факты“, – заявил Р. Моцкус на пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Минюсте.

На вопрос, не планирует ли он уйти в отставку из-за скандала, Р. Моцкус заявил, что не видит для этого оснований. Он также не считает, что события двадцатилетней давности идут вразрез с его обязанностями министра юстиции.

„Нет, ни в коем случае. Я уверен, что это точно не тот случай, ради которого следует покидать свой пост или уходить в отставку каким-то другим образом“, – добавил он.

„Сейчас мне будет очень сложно воспроизвести период 20–30 лет, да и необходимости в этом нет. Ведь здесь нет ничего, что требовало бы столько внимания и столько объяснений“, — продолжил Р. Моцкус.

На вопрос, сожалеет ли он о событиях прошлого, министр признался, что сегодня повел бы себя совершенно иначе.