Моцкус извинился за вечеринку двадцатилетней давности, но уходить с поста не намерен

„Я открыт, мне нечего скрывать. Хочу всех успокоить, что прозрачность — для меня наивысшая ценность. Поэтому еще раз ответственно заявляю, что вопрос о частной вечеринке нельзя трактовать, искажая факты“, – заявил Р. Моцкус на пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Минюсте.
„Искренне объясняю – это была закрытая, частная вечеринка для коллег. И интерпретировать больше нечего. Также на этой вечеринке присутствовала танцовщица, которая была показана“, – пояснил он, подчеркнув, что танцовщица, исполнив танец во время вечеринки, покинула вечеринку.
„С уважаемым премьер-министром и другими партнерами по коалиции, когда представляли мою кандидатуру и когда они спрашивали, есть ли в шкафах так называемые скелеты, я говорил об этом – что да, могут быть фотографии, которые были опубликованы публично. Я также сказал, что могут быть фотографии, что могу быть замечен на охоте с одними или другими лицами“, – пояснил министр.
На вопрос, не планирует ли он уйти в отставку из-за скандала, Р. Моцкус заявил, что не видит для этого оснований. Он также не считает, что события двадцатилетней давности идут вразрез с его обязанностями министра юстиции.
„Нет, ни в коем случае. Я уверен, что это точно не тот случай, ради которого следует покидать свой пост или уходить в отставку каким-то другим образом“, – добавил он.
„Сейчас мне будет очень сложно воспроизвести период 20–30 лет, да и необходимости в этом нет. Ведь здесь нет ничего, что требовало бы столько внимания и столько объяснений“, — продолжил Р. Моцкус.
На вопрос, сожалеет ли он о событиях прошлого, министр признался, что сегодня повел бы себя совершенно иначе.
„С нынешней точки зрения понятно, что человек взрослеет с каждым годом, и понятно, что я бы поступил совершенно по-другому. Хочу еще раз подчеркнуть, это было 20 лет назад, молодежь организовала вечеринку, в ней участвовало много людей“, – добавил глава Минюста.
Еще раз извинился
В ходе пресс-конференции Р. Моцкус повторил уже высказанные им утром извинения за события прошлого – он также извинился перед танцовщицей, из-за участия которой в вечеринке и возникли ключевые вопросы.
„Приношу извинения за то, что 20 лет назад я участвовал в вечеринке, где танцевали танец“, – сказал министр.
„Также приношу извинения за то, что 40 лет назад меня насильно сделали октябренком и пионером, приношу извинения за то, что по выходным в усадьбе хожу с друзьями в баню как Бог создал. Приношу извинения, что родился с грехами, когда вокруг меня столько лиц без каких-либо грехов“, — продолжил он.
Президенту не сообщил о вечеринке
Отвечая на вопрос, почему он не сообщил президенту Гитанасу Науседе об этом случае, Р. Моцкус сказал, что главу государства подобные вещи не интересуют. По его словам, на встрече с главой государства обсуждалась реализация программы правительства.
„Просто хочу сказать, что Его экселенция в беседах с кандидатами поднимает важные на тот момент государственные вопросы, вопросы предстоящей программы Правительства и ее реализации. Вся подробная информация ему предоставлена“, – сказал министр.
„Точно Его экселенцию не интересуют вечеринки, кто во что был переодет, или кто как танцевал, кто пошел в баню как Бог создал или пошел, прикрываясь листочком от веника. Уровень экселенции – это высший государственный уровень и невозможно, чтобы обсуждались такие темы“, – подчеркнул Р. Моцкус.
Упомянул, что возникший скандал побудил его заняться политикой
Также, по словам Р. Моцкуса, возникшие в публичном поле вопросы о вечеринке закалили его с первых же дней работы. Поэтому, как заявил политик, это событие лишь побудило его заняться политикой.
„Это крещение сформировало меня и побудило принять окончательное решение, что в будущем я буду участвовать в политике, независимо от того, на каких позициях. (...) Чувствую себя закаленным. Вижу себя в политике“, – заверил он.