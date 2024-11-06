2024.11.06 09:46

Миталас возглавит Партию свободы до избрания нового председателя

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vytautas Mitalas
Vytautas Mitalas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Правление Партии свободы, заседавшее во вторник, приняло решение назначить заместителя председателя Сейма Витаутаса Миталаса временным лидером политической силы и созвать в конце ноября внеочередной съезд, на котором будет избран новый председатель партии и другие руководящие органы.

„30 ноября созывается внеочередной съезд. В ходе него будет избран новый председатель, а также новые руководящие органы партии. Мы понимаем необходимость по-новому взглянуть на ситуацию после выборов в Сейм, и без промедления организуем эти выборы“, - сказал В. Миталас Elta после заседания правления Партии свободы.

По его словам, уже со среды у представителей политической силы появится возможность выдвигать свою кандидатуру и баллотироваться на пост нового лидера партии.

По словам В. Миталаса, на заседании правления Партии свободы также состоялся обмен мнениями о причинах неудачных выборов в Сейм. По его словам, активные члены политической силы готовы провести „восстановительную работу“ и добиваться большего доверия избирателей в будущем.

ELTA напоминает, что после подсчета всех голосов стало ясно, что у Партии свободы не будет ни одного мандата в новом Сейме – политическая сила не преодолела планку в 5 проц. во многомандатном избирательном округе, а три представителя партии, вышедшие во второй тур в одномандатных округах, проиграли консерваторам.

Потерпев поражение в одномандатном Округе литовцев мира, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте заявила, что уходит с поста председателя партии. Однако политик не намерена выходить из партии и остается ее членом.

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