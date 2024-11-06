Миталас возглавит Партию свободы до избрания нового председателя

ELTA напоминает, что после подсчета всех голосов стало ясно, что у Партии свободы не будет ни одного мандата в новом Сейме – политическая сила не преодолела планку в 5 проц. во многомандатном избирательном округе, а три представителя партии, вышедшие во второй тур в одномандатных округах, проиграли консерваторам.