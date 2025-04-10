Минздрав предлагает не требовать больничный за первые два дня болезни

„Мы предлагаем, чтобы в течение первых двух дней, которые уже оплачиваются работодателем, а не „Содрой“, исходя из принципа доверия, заболевшему человеку не приходилось бы бежать к семейному врачу за листком нетрудоспособности. Было бы достаточно сообщить об этом работодателю, сказать, что вы заболели, и работодатель будет доверять своему сотруднику и не будет требовать подтверждения своего отсутствия на работе медицинским документом или справкой от врача“, - в четверг утром Žinių radijas сказала М. Якубаускене.
„Литва – одна из тех стран, где медицинские документы требуются с первого дня болезни, что, по словам семейных врачей, создает чрезвычайно большую бюрократическую нагрузку. Есть много пациентов, у которых симптомы проходят через несколько дней. Это можно решить, упростив процедуры“, - пояснила она.
Однако, по словам министра, до сих пор ведутся дискуссии о том, сколько раз в год работник может воспользоваться этой возможностью.
„Мы обсуждаем это как с Министерством социальной защиты и труда, так и с представителями работодателей, чтобы, возможно, ограничить количество раз в году, которое работник может отсутствовать по состоянию здоровья без посещения врача и получения листка нетрудоспособности. Пока это дискуссионный вопрос“, - сказала М. Якубаускене.
Согласно действующему порядку, заболевший работник должен в первую очередь обратиться к врачу. Последний, признав пациента нетрудоспособным, выдает справку, подтверждающую отсутствие на работе по болезни.
Правительство во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом поставило цель в сфере здравоохранения сократить очереди за медицинскими услугами, отдавая приоритет пациентам из группы наибольшего риска. Также снизить административную нагрузку на медиков, повысить привлекательность профессии врача и медсестры, обеспечить достаточную сеть учреждений здравоохранения в регионах.