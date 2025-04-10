Минздрав предлагает не требовать больничный за первые два дня болезни

„Мы предлагаем, чтобы в течение первых двух дней, которые уже оплачиваются работодателем, а не „Содрой“, исходя из принципа доверия, заболевшему человеку не приходилось бы бежать к семейному врачу за листком нетрудоспособности. Было бы достаточно сообщить об этом работодателю, сказать, что вы заболели, и работодатель будет доверять своему сотруднику и не будет требовать подтверждения своего отсутствия на работе медицинским документом или справкой от врача“, - в четверг утром Žinių radijas сказала М. Якубаускене.