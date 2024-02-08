Минюст Литвы предоставил юридическое признание православной общине Константинополя

Традиционным религиозным общинам статус получателя поддержки предоставляется автоматически в соответствии с Законом Литовской Республики о благотворительности и поддержке, поэтому для этого нет необходимости подавать отдельный запрос.

Министерство юстиции является заявителем данных о традиционных религиозных общинах в Реестр и несет формальную ответственность за достоверность предоставленных данных. Для регистрации новой традиционной религиозной общины Министерству должны быть предоставлены: уведомление о включении религиозной общины с правами юридического лица в Реестр юридических лиц, решение компетентного руководства, подтверждающее законность представленных в реестр данных, информация о местонахождении общины и документы, подтверждающие личность заявителей.

Признание Экзархата также позволит бы этой организации получить финансовую поддержку государства, распределяемую среди традиционных религиозных общин.

По его словам, Центр реестров должен будет зарегистрировать новую общину в течение трех дней.

Православная община Константинополя обратилась в министерство за юридическим признанием еще в январе.

Экзарх Константинопольского Патриарха в Литве иеромонах Иустин Кивилоо провел первое богослужение в Вильнюсе в начале января этого года.

В 2022 году пятеро священнослужителей были отстранены от служения по решению Московского патриархата после критики в адрес Московского патриарха Кирилла, поддержавшего агрессию России против Украины. Однако в Литовской православной церкви тогда заявили, что священники получили строгие приговоры за нарушение присяги, ложные сообщения и т. д.

Православные священники впервые в истории независимой Литвы подверглись такому наказанию.