Минюст Литвы дал зеленый свет партии депутата Жемайтайтиса "Неманская Заря"

После изучения представленных министерству документов было принято решение разрешить регистрацию нового политического образования.

"В заключении сказано, что представленные документы соответствуют требованиям закона и партию можно зарегистрировать", – сообщил агентству Elta пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.

О создании новой политической силы Р. Жемайтайтис сообщил 11 ноября прошлого года.

На съезде партии политик также был избран и председателем новой политической силы.

Как сообщил Р. Жемайтайтис агентству Elta, новое образование намерено участвовать во всех выборах, которые пройдут в 2024 г.

На выборы, как подчеркнул политик, правоцентристская сила пойдет с призывами повернуться к регионам Литвы.