Минстр соцзащиты о бизнесе своего супруга: ни один из его бизнесов не связан с государственными деньгами

„Перед тем, как решить пойти в политику, мы с мужем много вопросов обсудили. И у меня другая ситуация, потому что ни один из его бизнесов не связан с государственными деньгами. И мы договорились, что в ближайшие 4 года такая ситуация и останется“, – заявила И. Ругинене на состоявшейся в среду встрече с представителями фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы в Сейме.
Так назначенная министр отреагировала на замечание консерватора Юргиса Размы о том, что, несмотря на то что экс-министр Моника Навицкене хорошо выполняла свои обязанности, именно связи ее мужа с Foxpay вынудили ее уйти в отставку. Он также был удивлен тем, что супруг бывшего профсоюзного лидера, возможно, платит работникам только минимальную заработную плату.
„Ваша предшественница потеряла должность не из-за своей деятельности, а из-за нюансов бизнеса мужа. Вы изучили бизнес-дела мужа, не будет ли проблем, не будет ли пересечения с вашими сферами ответственности?“ – поинтересовался Ю. Разма.
„И, насколько вижу, он платит людям только минимальную заработную плату. Разве вы, как профсоюзный деятель, не должны заставить?“ – отметил депутат.
Однако И. Ругинене отрицает, что ее супруг платит работникам только минимальную заработную плату.
Супруг назначенного министра – В. Ругинис, по данным Главизбиркома, возглавляет компанию по торговле полиграфическим оборудованием Poligrafa, компанию по производству магниевой клише-полиграфии Magnio forma, компанию по печати на текстильных изделиях Eurospauda. Кроме того, он также является акционером компании по производству полиэтиленовой пленки Ekonota.