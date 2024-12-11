Минстр соцзащиты о бизнесе своего супруга: ни один из его бизнесов не связан с государственными деньгами

„Перед тем, как решить пойти в политику, мы с мужем много вопросов обсудили. И у меня другая ситуация, потому что ни один из его бизнесов не связан с государственными деньгами. И мы договорились, что в ближайшие 4 года такая ситуация и останется“, – заявила И. Ругинене на состоявшейся в среду встрече с представителями фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы в Сейме.