Минобороны закупает у США небольшие дроны и радиостанции

Как указывает ведомство, в конце 2024 года агентство подписало два контракта на покупку радиостанций у L3Harris, стоимость которых составляет около 25 млн долларов США без НДС. Эти радиостанции будут интегрированы в бронированные вездеходы JLTV и боевые машины пехоты Vilkas (Волк), используемые Литовской армией.