2025.01.07 06:54

Минобороны закупает у США небольшие дроны и радиостанции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Koviniai dronai Switchblade 600
Koviniai dronai Switchblade 600
ФОТО: Scanpix

Агентство оборонных ресурсов (АОР) заключило несколько контрактов с Правительством США на приобретение радиостанций и небольших дронов, сообщило Министерство обороны.

Как указывает ведомство, в конце 2024 года агентство подписало два контракта на покупку радиостанций у L3Harris, стоимость которых составляет около 25 млн долларов США без НДС. Эти радиостанции будут интегрированы в бронированные вездеходы JLTV и боевые машины пехоты Vilkas (Волк), используемые Литовской армией.

В декабре прошлого года также был заключен контракт на сумму 7,8 млн долларов США на закупку небольших беспилотных систем производства американской компании AeroVironment Inc.

Данная система предназначена для выполнения задач мониторинга и корректировки огня. После покупки система будет связана с боевыми дронами Switchblade 600, также приобретенными у правительства США.

Беспилотные системы планируется поставить в конце 2025 года.

Литва является крупнейшим покупателем американского оружия среди стран Балтии. Наши приобретения у США в среднесрочной перспективе оцениваются в 1,3 млрд долларов. Приобретения в США составляют почти 20% от общего объема наших приобретений.

Литва закупает у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетно-артиллерийские комплексы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и др.

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