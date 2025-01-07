Минобороны закупает у США небольшие дроны и радиостанции

Как указывает ведомство, в конце 2024 года агентство подписало два контракта на покупку радиостанций у L3Harris, стоимость которых составляет около 25 млн долларов США без НДС. Эти радиостанции будут интегрированы в бронированные вездеходы JLTV и боевые машины пехоты Vilkas (Волк), используемые Литовской армией.
В декабре прошлого года также был заключен контракт на сумму 7,8 млн долларов США на закупку небольших беспилотных систем производства американской компании AeroVironment Inc.
Данная система предназначена для выполнения задач мониторинга и корректировки огня. После покупки система будет связана с боевыми дронами Switchblade 600, также приобретенными у правительства США.
Беспилотные системы планируется поставить в конце 2025 года.
Литва является крупнейшим покупателем американского оружия среди стран Балтии. Наши приобретения у США в среднесрочной перспективе оцениваются в 1,3 млрд долларов. Приобретения в США составляют почти 20% от общего объема наших приобретений.
Литва закупает у американцев противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетно-артиллерийские комплексы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и др.