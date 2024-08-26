2024.08.26 10:43

Минобороны закупает у литовских производителей дроны за 8 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Delfi interviu. Laurynas Kasčiūnas
Delfi interviu. Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: DELFI / Audrius Gavėnas

Агентство оборонных ресурсов у пяти литовских производителей боевых дронов закупает дроны за 8 млн. евро, они будут переданы Литовской армии и Вооруженным силам Украины.

„Мы стремимся поощрять производство дронов и антидронов в Литве. (...) Испытания, которые прошли в Украине, и подписание договоров – это огромный импульс и значимый шаг для наших производителей дронов. Эта закупка, несомненно, связана с основополагающими интересами национальной безопасности“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает министерство, Агентство оборонных ресурсов подписало контракты с пятью литовскими компаниями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy и Unmanned Defense Systems.

Литовской армии будет поставлено более 2,3 тыс. боевых дронов (FPV) за 3 млн евро, а Вооруженными силам Украины – почти 5 тыс. дронов того же типа за 5 млн евро.

Дроны как для Украины, так и для Литовской армии закупаются со всеми дополнительными принадлежностями, оборудованием и обучением, необходимым для запуска и управления.

Планируется, что первые дроны будут доставлены в Украину в конце сентября этого года. Все дроны будут доставлены как Вооруженным силам Украины, так и Литовской армии до конца этого года.

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