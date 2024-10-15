2024.10.15 11:47

Минобороны закупает дополнительную партию БМП Vilkas: планируется выделить до 370 млн евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
боевые машины пехоты Boxer-Vilkas
боевые машины пехоты Boxer-Vilkas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

На прошлой неделе международная организация по закупкам вооружений OCCAR от имени Литвы подписала контракт с немецким консорциумом ARTEC на закупку для Литовской армии дополнительно 27 боевых машин пехоты Boxer-Vilkas, которые важны для реализации первого этапа закупки боевых машин пехоты, сообщает Министерство национальной обороны (Минобороны).

„Новые Vilkas, предназначенные для пехотной бригады Geležinis Vilkas, не только позволят качественнее выполнять поставленные задачи, но и расширят возможности подготовки водителей боевых машин, управления и разминирования“, – цитируется министр национальной обороны Лауринас Кащюнас в сообщении ведомства.

На дополнительные закупки БМП Vilkas планируется выделить до 370 млн евро. В эту сумму войдут не только БМП, но и вспомогательные логистические средства – запасные части, оборудование для ремонта и обслуживания, курсы по подготовке к использованию и многое другое. Поставка этих БМП запланирована на период 2027–2029 гг., сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, Литовской армии уже передано 89 ранее закупленных боевых машин пехоты, они стоят на вооружении бригады Geležinis Vilkas пехотного батальона им. ВКЛ Альгирдаса и уланского батальона им. Великой княгини Бируте.

Как сообщили в Минобороны, БМП Vilkas производятся немецким консорциумом ARTEC. Машины, разработанные по требованиям Литовской армии, оснащены орудийными башнями израильского производства, они вооружены 30-мм пушками МК-44С американского производителя и противотанковыми ракетами израильского производства Spike LR. В них также интегрировано другое специализированное оборудование и электронные системы, говорится в сообщении.

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