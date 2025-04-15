Минобороны: высокоточное оружие, закупленное на литовские средства, доставлено в Украину

„Это высокоточное оружие уже применяется на фронте. Его эффективность подтверждена в реальных боевых условиях“, - говорится в сообщении министерства.

„Борьба Украины за свободу – это также защита свободы Европы. Поддержка Литвы будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы Украины. Наша приверженность тверда, решительна и непоколебима. Литва останется надежным союзником, готовым помогать всеми возможными способами до победы“, - цитируется в сообщении министр обороны Довиле Шакалене.