Минобороны: в Литву доставлено 50 новых бронеавтомобилей JLTV

Предполагается, что после поставки в этом году оставшихся американских внедорожников JLTV в Литовской армии будет находиться в общей сложности 500 единиц.

„Преимуществом внедорожников JLTV является высокий уровень защиты экипажа. Эти технически совершенные вездеходные автомобили обеспечивают большую эффективность при проведении разведывательных операций, артиллерийской и авиационной поддержке ударных операций“, - говорится в заявлении министерства.

Как указывает Минобороны, закупка этих бронированных внедорожников была инициирована для обеспечения оперативных нужд армии. Кроме того, отмечается, что продолжается сотрудничество с союзниками из США по реализации приобретения внедорожников.