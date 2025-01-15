Минобороны: в Литву доставлено 50 новых бронеавтомобилей JLTV

Предполагается, что после поставки в этом году оставшихся американских внедорожников JLTV в Литовской армии будет находиться в общей сложности 500 единиц.
„Преимуществом внедорожников JLTV является высокий уровень защиты экипажа. Эти технически совершенные вездеходные автомобили обеспечивают большую эффективность при проведении разведывательных операций, артиллерийской и авиационной поддержке ударных операций“, - говорится в заявлении министерства.
Как указывает Минобороны, закупка этих бронированных внедорожников была инициирована для обеспечения оперативных нужд армии. Кроме того, отмечается, что продолжается сотрудничество с союзниками из США по реализации приобретения внедорожников.
Приобретение бронемашин JLTV началось в 2019 году после того, как Министерство обороны и правительство США подписали соглашение о закупке. По данным министерства, первый этап был завершен в прошлом году передачей литовским военным 200 внедорожников. Ожидается, что в ходе второго этапа закупки для военных будет произведено в общей сложности 300 внедорожников американской компании Oshkosh Defense. Согласно данному этапу, оставшиеся внедорожники должны быть доставлены в Литву в этом году.
Как указывается в сообщении, на платформах JLTV также устанавливаются системы ПВО малой дальности RBS70 NG, которые Литва закупила в июле 2024 года. Поставка этих систем запланирована на 2025-2027 годы.