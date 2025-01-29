Минобороны: работающие с секретной информацией не смогут посещать Россию, Беларусь и Китай в неслужебных целях

По данным ведомства, в указанные страны не смогут ездить и члены Союза стрелков Литвы.

Министерство также предлагает запретить стрелкам ССЛ иметь гражданство государств из утвержденного постановлением перечня (России, Беларусь и Китайская Народная Республика). Перечень этих стран был составлен после оценки опасностей и угроз национальной безопасности.

В начале 2024 года запрет на поездки в Россию, Беларусь и Китай во внеслужебное время уже был введен для военнослужащих и должностных лиц.

Такое решение принято исходя из того, что эти страны представляют угрозу безопасности Литвы и ее граждан.