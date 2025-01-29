2025.01.29 15:31

Минобороны: работающие с секретной информацией не смогут посещать Россию, Беларусь и Китай в неслужебных целях

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Министерство обороны Литвы
Министерство обороны Литвы
ФОТО: A. Pliadis | KAM nuotrauka

Министерство обороны (Минобороны) представило проект поправки к постановлению правительства, согласно которому лица, работающие с секретной информацией, не смогут посещать Россию, Беларусь и Китай в неслужебных целях.

По данным ведомства, в указанные страны не смогут ездить и члены Союза стрелков Литвы.

Министерство также предлагает запретить стрелкам ССЛ иметь гражданство государств из утвержденного постановлением перечня (России, Беларусь и Китайская Народная Республика). Перечень этих стран был составлен после оценки опасностей и угроз национальной безопасности.

В начале 2024 года запрет на поездки в Россию, Беларусь и Китай во внеслужебное время уже был введен для военнослужащих и должностных лиц.

Такое решение принято исходя из того, что эти страны представляют угрозу безопасности Литвы и ее граждан.

Запрет на неслужебные поездки в Россию, Беларусь и Китай коснется примерно 56 тыс. человек, имеющих разрешение на работу или получение доступа к секретной информации или имеющих право работать или получать доступ к секретной информации под грифом „Ограниченное использование“.

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