Минобороны: работающие с секретной информацией не смогут посещать Россию, Беларусь и Китай в неслужебных целях

По данным ведомства, в указанные страны не смогут ездить и члены Союза стрелков Литвы.
Министерство также предлагает запретить стрелкам ССЛ иметь гражданство государств из утвержденного постановлением перечня (России, Беларусь и Китайская Народная Республика). Перечень этих стран был составлен после оценки опасностей и угроз национальной безопасности.
В начале 2024 года запрет на поездки в Россию, Беларусь и Китай во внеслужебное время уже был введен для военнослужащих и должностных лиц.
Такое решение принято исходя из того, что эти страны представляют угрозу безопасности Литвы и ее граждан.
Запрет на неслужебные поездки в Россию, Беларусь и Китай коснется примерно 56 тыс. человек, имеющих разрешение на работу или получение доступа к секретной информации или имеющих право работать или получать доступ к секретной информации под грифом „Ограниченное использование“.