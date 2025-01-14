Минобороны предлагает Литве выйти из Оттавской конвенции

Однако, в министерстве отмечают, что прежде, чем принять такое решение, следует сначала проконсультироваться с основными союзниками, отправляющими войска в Литву: Соединенными Штатами Америки (США), Германией и другими странами НАТО. Эти консультации, по мнению представителей Минобороны, помогут принять решения, отвечающие интересам региональной и международной обороны.
„Для достижения эффективного результата важно найти единую позицию союзников по выходу из Конвенции по противопехотным минам. На данный момент мы интенсивно работаем над привлечением лидерства для регионального решения“, – заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене в пресс-релизе.
„Выход Литвы из Оттавской конвенции пошлет четкий и убедительный сигнал как внутренней, так и международной аудитории о том, что страна готова защищать свою территорию всеми доступными средствами. Конечно, даже после денонсации Оттавской конвенции Литва продолжит соблюдение признанных принципов и норм международного гуманитарного права, касающихся защиты гражданского населения и методов ведения войны“, – добавила министр национальной обороны.
В Минобороны отмечают, что единая позиция Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Швеции усилит сдерживание и продемонстрирует общий подход к принципам обороны в регионе.
Если ГСО одобрит выход из Оттавской конвенции, то Минобороны предложит президенту внести в Сейм предложение о денонсации Оттавской конвенции.
О том, что Литва должна денонсировать Оттавскую конвенцию, первым упомянул бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас. Как утверждает консерватор, военную рекомендацию такого рода он получил, когда возглавлял министерство.
Между тем, старший советник президента Аста Скайсгирите призвала не принимать поспешных решений и проконсультироваться с партнерами в регионе.
Литва присоединилась к конвенции в 2004 году.