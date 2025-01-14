Минобороны предлагает Литве выйти из Оттавской конвенции

Однако, в министерстве отмечают, что прежде, чем принять такое решение, следует сначала проконсультироваться с основными союзниками, отправляющими войска в Литву: Соединенными Штатами Америки (США), Германией и другими странами НАТО. Эти консультации, по мнению представителей Минобороны, помогут принять решения, отвечающие интересам региональной и международной обороны.

„Для достижения эффективного результата важно найти единую позицию союзников по выходу из Конвенции по противопехотным минам. На данный момент мы интенсивно работаем над привлечением лидерства для регионального решения“, – заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене в пресс-релизе.