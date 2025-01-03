Минобороны: подписан договор на закупку противотанковых гранатометов Carl Gustaf на сумму 14 млн евро

„В целях укрепления оборонного потенциала Литвы Агентство оборонных ресурсов при Министерстве обороны заключило со шведской компанией SAAB Bofors Dynamics AB контракт на закупку 84-мм противотанковых гранатометов М4 Carl Gustaf и запасных частей к ним“, – говорится в сообщении министерства.

Ожидается, что оружие будет доставлено в Литву в 2025-2026 годах.

По данным Минобороны, система вооружения Carl Gustaf предназначена для поражения бронированных целей и живой силы противника. Последняя модель M4 короче и легче предыдущих версий Carl Gustav, что делает ее проще в использовании.