Минобороны Литвы выделило неправительственным организациям 400 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
В этом году Министерство обороны выделило 400 тыс. евро на программы деятельности неправительственных организаций, связанные с национальной обороной. Эти деньги выделены 50 различным организациям.

Как указывает министерство, большинство финансируемых программ направлены на укрепление гражданской воли и устойчивости общества, углубление и закрепление знаний и навыков гражданского сопротивления.

Среди программ, получивших финансирование – инициативы молодежных организаций по углублению знаний сверстников о НАТО, 11 лагерей гражданского образования для детей, в том числе глухих, походы по важным историческим местам своего края. Также запланированы тренинги для муниципальных староств страны, представителей диаспоры, сектора неправительственных организаций в сфере гражданского сопротивления.

Средства также выделяются на реинтеграцию семей погибших солдат и укрепление общности, на программу общинной деятельности раненых солдат.

Деньги также были выделены на фильмы о Йонасе Жямайтисе, Повиласе Плехавичюсе, Союзе стрелков Литвы, статьи, подкасты и другие инициативы на тему НАТО и партизанской войны.

Всего в 2024 году в Минобороны было подано 110 заявок от различных неправительственных организаций на частичное финансирование программ их деятельности.

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