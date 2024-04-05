Минобороны Литвы выделило неправительственным организациям 400 000 евро

Как указывает министерство, большинство финансируемых программ направлены на укрепление гражданской воли и устойчивости общества, углубление и закрепление знаний и навыков гражданского сопротивления.

Среди программ, получивших финансирование – инициативы молодежных организаций по углублению знаний сверстников о НАТО, 11 лагерей гражданского образования для детей, в том числе глухих, походы по важным историческим местам своего края. Также запланированы тренинги для муниципальных староств страны, представителей диаспоры, сектора неправительственных организаций в сфере гражданского сопротивления.

Средства также выделяются на реинтеграцию семей погибших солдат и укрепление общности, на программу общинной деятельности раненых солдат.