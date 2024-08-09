Минобороны Литвы выделило 200 000 евро на укрепление устойчивости общества и готовности к гражданскому сопротивлению

По данным Минобороны, частичное финансирование выделяется 18 программам, отобранным по двум темам: подготовка ко всеобщей обороне посредством передачи опыта украинских борцов за свободу и уроков, извлеченных из войны в Украине, а также знаний и навыков в этой области управления беспилотными летательными аппаратами (дронами).
Всего в этом году министерство выделило 600 тыс. евро на реализацию программ деятельности неправительственных организаций, связанных с национальной обороной, говорится в сообщении.
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