Минобороны Литвы выделило 200 000 евро на укрепление устойчивости общества и готовности к гражданскому сопротивлению

По данным Минобороны, частичное финансирование выделяется 18 программам, отобранным по двум темам: подготовка ко всеобщей обороне посредством передачи опыта украинских борцов за свободу и уроков, извлеченных из войны в Украине, а также знаний и навыков в этой области управления беспилотными летательными аппаратами (дронами).