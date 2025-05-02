Минобороны Литвы вложит около 110 млн евро в 20 проектов военной инфраструктуры

„Инфраструктура необходима как нашим солдатам, так и солдатам наших союзников, а заодно ее развитие — это возможность роста для бизнеса, от которого мы ожидаем качественной и быстрой работы“, — говорит Ориана Машале, заместитель министра национальной обороны, курирующая вопросы инфраструктуры.

По ее словам, в этом году министерство реализует более 200 проектов военной инфраструктуры по всей стране. Сообщается, что в Паневежском районе завершен проект по прокладке железнодорожной ветки до Паюостисского аэродрома стоимостью 1,5 млн евро. Здесь почти за 14 млн евро отремонтированы инженерные сети и системы ливневой канализации. В Паневежском районе также создаются подходящие условия для обслуживания военной техники и хранения военных запасов.