2025.05.02 10:39

Минобороны Литвы вложит около 110 млн евро в 20 проектов военной инфраструктуры

 
Elta
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

К 2030 году в Паневежском регионе планируется реализовать не менее 20 проектов военной инфраструктуры общей стоимостью около 110 млн евро, сообщает Министерство обороны (Минобороны).

Министерство приняло решение направить значительную часть инвестиций на развитие инфраструктуры гусарского батальона им. Короля Миндаугаса ВС Литвы и Паюостисского военного аэродрома.

„Инфраструктура необходима как нашим солдатам, так и солдатам наших союзников, а заодно ее развитие — это возможность роста для бизнеса, от которого мы ожидаем качественной и быстрой работы“, — говорит Ориана Машале, заместитель министра национальной обороны, курирующая вопросы инфраструктуры.

По ее словам, в этом году министерство реализует более 200 проектов военной инфраструктуры по всей стране. Сообщается, что в Паневежском районе завершен проект по прокладке железнодорожной ветки до Паюостисского аэродрома стоимостью 1,5 млн евро. Здесь почти за 14 млн евро отремонтированы инженерные сети и системы ливневой канализации. В Паневежском районе также создаются подходящие условия для обслуживания военной техники и хранения военных запасов.

Кроме того, в этом году планируется завершить реконструкцию моста через реку Юоста для автомобильного транспорта, а к 2027 году — реконструкцию железнодорожного моста через реку Юоста.

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