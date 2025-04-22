2025.04.22 17:04

Минобороны Литвы вложит 300 млн евро в инфраструктуру авиабазы в Шяуляй

 
Elta
ru.DELFI.lt
LR Krašto apsaugos ministerija
LR Krašto apsaugos ministerija
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Министерство обороны планирует вложить к 2030 году около 300 млн евро в инфраструктуру авиационной базы Военно-воздушных сил (ВВС).

По данным министерства, средства будут направлены на стратегически важный объект, где с 2004 года союзники проводят подготовку и осуществляют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

„В одном только Шяуляйском районе мы на сегодняшний день реализуем почти 30 инфраструктурных проектов, которые будут служить не только Литве, но и всему НАТО в течение десятилетий, поэтому очень важно поддерживать высокие стандарты качества для себя и наших деловых партнеров. У нас есть возможность создать аэропорт, который чрезвычайно важен для всего НАТО, поэтому мы должны рационально его развивать и соответствующим образом инвестировать“, — цитируется в отчете замминистра обороны Ориана Машале, ответственная за вопросы инфраструктуры.

По данным министерства, недавно на авиабазе открылись отремонтированные перроны для грузовых самолетов и истребителей. В этом году планируется завершить и другие проекты: новый перрон для испытаний авиадвигателей, реконструированную рулежную дорожку, противопожарный ангар с административными помещениями, а также строительство грузопассажирского терминала.

К 2030 году также планируется полностью обновить взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, создать новую и модернизировать существующую инфраструктуру.

Проекты инфраструктуры авиабаз финансируются за счет средств государственного бюджета и Программы инвестиций в безопасность НАТО.

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