Минобороны Литвы вложит 300 млн евро в инфраструктуру авиабазы в Шяуляй

По данным министерства, средства будут направлены на стратегически важный объект, где с 2004 года союзники проводят подготовку и осуществляют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

„В одном только Шяуляйском районе мы на сегодняшний день реализуем почти 30 инфраструктурных проектов, которые будут служить не только Литве, но и всему НАТО в течение десятилетий, поэтому очень важно поддерживать высокие стандарты качества для себя и наших деловых партнеров. У нас есть возможность создать аэропорт, который чрезвычайно важен для всего НАТО, поэтому мы должны рационально его развивать и соответствующим образом инвестировать“, — цитируется в отчете замминистра обороны Ориана Машале, ответственная за вопросы инфраструктуры.