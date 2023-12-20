Минобороны Литвы стремится не допустить выезда солдат в Беларусь, Китай и Россию без отдельного разрешения

Как указывает Минобороны, данный проект постановления направлен на реализацию положения Закона об организации системы национальной обороны и военной службы, который вступит в силу в начале следующего года.

Согласно ему профессиональным военнослужащим не в целях службы запрещено выезжать в опасные зарубежные страны или территории.

Перечень таких стран утверждает Кабинет министров.

Однако данный проект постановления оставляет исключения – тяжелая болезнь или смерть членов семьи, выполнение прав родителей или опекунов, а также решение имущественных вопросов, когда их невозможно решить без выезда на указанные территории.

В таких случаях солдаты смогут отправиться в государства из указанного выше списка.

Положения постановления, подготовленного Министерством обороны совместно с другими ответственными ведомствами, составлены с учетом Стратегии национальной безопасности и оценок угроз национальной безопасности.