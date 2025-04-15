Минобороны Литвы поддержит организации, обучающие граждан действовать в кризисных ситуациях

„Сильный и разнообразный неправительственный сектор является важным гарантом гармоничного функционирования общества. Их вклад в сплочение и просвещение общественности значителен, поэтому Министерство обороны поддерживает широкий спектр организаций, работающих в областях, актуальных для нашей системы“, - цитируется в сообщении заместитель министра обороны Томас Годляускас.
Большинство финансируемых программ направлены на укрепление гражданской воли и устойчивости общества, а также на углубление и закрепление знаний и навыков в области гражданской обороны. Программы направлены на вовлечение в мероприятия людей разных возрастов, профессий, социальных групп и национальностей.
„Среди программ, получивших финансирование от Министерства обороны, – программы по изучению и совершенствованию знаний и навыков гражданской устойчивости для различных групп общества, мероприятия по гражданскому воспитанию для детей и молодежи, участвующих в летних лагерях, в том числе для детей с нарушениями слуха, а также для молодежи диаспоры, прибывающей из разных стран“, - отмечается в сообщении.
По оценкам, в этом году в министерство поступило 133 заявки от различных неправительственных организаций на частичное финансирование программ их деятельности.