Минобороны Литвы поддержит организации, обучающие граждан действовать в кризисных ситуациях

„Сильный и разнообразный неправительственный сектор является важным гарантом гармоничного функционирования общества. Их вклад в сплочение и просвещение общественности значителен, поэтому Министерство обороны поддерживает широкий спектр организаций, работающих в областях, актуальных для нашей системы“, - цитируется в сообщении заместитель министра обороны Томас Годляускас.

Большинство финансируемых программ направлены на укрепление гражданской воли и устойчивости общества, а также на углубление и закрепление знаний и навыков в области гражданской обороны. Программы направлены на вовлечение в мероприятия людей разных возрастов, профессий, социальных групп и национальностей.