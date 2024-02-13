Минобороны Литвы: будут повышены стипендии для курсантов Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса

 
ELTA
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Lietuvos karo akademija. Būsimieji karininkai paskaitose ir pratybų lauke
Lietuvos karo akademija. Būsimieji karininkai paskaitose ir pratybų lauke
ФОТО: Eimanto Genio nuotr.

Министерство национальной обороны (Минобороны) подготовило и вносит в правительство проект поправок к постановлению "Об утверждении устава Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса", который предусматривает повышение стипендий для курсантов.

По данным Минобороны, в зависимости от показателей успеваемости курсанта и курса обучения размер стипендии составит от 253 до 928 евро, а максимальная стипендия достигнет 1100 евро. Такое предложение вносится с учетом службы курсантов, размеров оплаты их службы и службы других военнослужащих, а также потребности Литовской армии в офицерах.
"Служба курсанта по своей сути и объему по сути приравнивается к индивидуальной военной подготовке, осуществляемой в воинской части во время прохождения профессиональной военной службы, поэтому мы считаем необходимым пересмотреть размер стипендий, выплачиваемых курсантам", – говорит министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

По словам министра, изменение размера стипендии соответствовало бы сути службы курсантов, служба должна надлежащим образом оплачиваться, а это соответствовало бы размерам денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим за службу, и стимулировало бы выбор профессии офицера.

В настоящее время курсантам выплачивается стипендия в размере 3,7-6,5 базового социального пособия (БСП) (около 203-357 евро).

Конкретный размер выплачиваемой стипендии зависит от оценки службы курсанта и курса, на котором он учится. Курсантам, обучающимся в академии в последний семестр обучения, после получения степени бакалавра назначается стипендия в размере 20 БПС (1100 евро).

Этот размер равен 80 проц. оклада лейтенанта (первого офицерского звания, присваиваемого курсанту после окончания академии), получаемого в первый год.

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