Минобороны Литвы: будут повышены стипендии для курсантов Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса

По данным Минобороны, в зависимости от показателей успеваемости курсанта и курса обучения размер стипендии составит от 253 до 928 евро, а максимальная стипендия достигнет 1100 евро. Такое предложение вносится с учетом службы курсантов, размеров оплаты их службы и службы других военнослужащих, а также потребности Литовской армии в офицерах.
"Служба курсанта по своей сути и объему по сути приравнивается к индивидуальной военной подготовке, осуществляемой в воинской части во время прохождения профессиональной военной службы, поэтому мы считаем необходимым пересмотреть размер стипендий, выплачиваемых курсантам", – говорит министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
По словам министра, изменение размера стипендии соответствовало бы сути службы курсантов, служба должна надлежащим образом оплачиваться, а это соответствовало бы размерам денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим за службу, и стимулировало бы выбор профессии офицера.
В настоящее время курсантам выплачивается стипендия в размере 3,7-6,5 базового социального пособия (БСП) (около 203-357 евро).
Конкретный размер выплачиваемой стипендии зависит от оценки службы курсанта и курса, на котором он учится. Курсантам, обучающимся в академии в последний семестр обучения, после получения степени бакалавра назначается стипендия в размере 20 БПС (1100 евро).
Этот размер равен 80 проц. оклада лейтенанта (первого офицерского звания, присваиваемого курсанту после окончания академии), получаемого в первый год.