Минобороны Литвы: 20,7 млн евро на подготовку граждан к обороне

„В следующем году финансирование стрелков увеличится: мы выделяем больше средств на военную подготовку, подготовку общества к гражданскому сопротивлению, увеличиваем закупку боеприпасов, оружия и экипировки. Чем сильнее стрелки, тем сильнее Литва“, - сказала министр обороны Довиле Шакалене.
Ожидается, что увеличенное финансирование ССЛ будет направлено на подготовку членов организации и общества к гражданскому сопротивлению, гражданское воспитание молодежи, подготовку и оснащение боевых стрелковых отрядов и комендантских отрядов вооруженного сопротивления ССЛ. Кроме того, чтобы обеспечить эффективную подготовку членов ССЛ, планируется выделить дополнительное финансирование в размере 3 млн евро на реконструкцию Центра обучения и некинетических операций.
„На выделенные средства мы сможем приобрести экипировку, боеприпасы и другие средства, необходимые для стрелковых учений и деятельностей, сможем на постоянной основе работать с молодежью в кружках молодых стрелков, организовывать лагеря, проводить курс „Навыки гражданственности и обороны“ для девятиклассников во всех школах страны, и увеличивать ряды стрелков в диаспоре. Все это мы делаем для того, чтобы сделать Литву безопаснее“, - указал командующий ССЛ полковник-лейтенант Линас Идзялис.
Как указывает Минобороны, на воспитание гражданственности и деятельность юных стрелков в следующем году будет выделено 2,5 млн евро. Планируется также продолжить проведение трехдневных курсов „Навыки гражданственности и обороны“, организуемых ССЛ для девятиклассников.
Важнейшим приоритетом ССЛ на следующий год считается военная подготовка стрелков – на это планируется выделить 7 млн евро. Как подчеркивает Минобороны, приобретение дронов, запасов вооружения, боеприпасов, тепловизоров и средств связи обеспечит лучшее обеспечение боевых стрелковых отрядов и комендантских единиц вооруженного сопротивления ССЛ, а также усилит взаимодействие с Литовской армией во время учений.