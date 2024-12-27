Минобороны Литвы: 20,7 млн евро на подготовку граждан к обороне

„На выделенные средства мы сможем приобрести экипировку, боеприпасы и другие средства, необходимые для стрелковых учений и деятельностей, сможем на постоянной основе работать с молодежью в кружках молодых стрелков, организовывать лагеря, проводить курс „Навыки гражданственности и обороны“ для девятиклассников во всех школах страны, и увеличивать ряды стрелков в диаспоре. Все это мы делаем для того, чтобы сделать Литву безопаснее“, - указал командующий ССЛ полковник-лейтенант Линас Идзялис.