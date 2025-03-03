Минобороны: 66% жителей поддерживают всеобщий призыв

„Вклад каждого гражданина в оборону Литвы может быть разным, но сейчас, как никогда, нам нужны не только те, кто хотят, но и те, кто способен защищать нашу страну с оружием в руках, если это потребуется. Самый простой и быстрый способ подготовиться к этому – пройти военную службу, которую мы делаем еще более привлекательной и доступной“, - цитируется в сообщении заместитель министра обороны Каролис Алекса.