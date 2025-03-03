Минобороны: 66% жителей поддерживают всеобщий призыв

В свою очередь, 73 проц. опрошенных заявили, что считают, что молодой человек, прошедший обязательную начальную военную службу, приобретает полезные знания и навыки.
„Вклад каждого гражданина в оборону Литвы может быть разным, но сейчас, как никогда, нам нужны не только те, кто хотят, но и те, кто способен защищать нашу страну с оружием в руках, если это потребуется. Самый простой и быстрый способ подготовиться к этому – пройти военную службу, которую мы делаем еще более привлекательной и доступной“, - цитируется в сообщении заместитель министра обороны Каролис Алекса.
В 2026 году вступит в силу реформа воинской обязанности, согласно которой на военную службу будут призываться больше молодых людей, достигших совершеннолетия. Кроме того, внедрение новой системы сократит количество исключений для отсрочки службы. Как указывает Минобороны, отсрочка от призыва на военную службу не будет применяться к студентам, поступившим в высшие учебные заведения после включения их в список призывников.
По данным Литовской армии, в этом году на обязательную начальную военную службу планируется призвать почти 3,9 тыс. человек. Кроме того, еще несколько сотен студентов и выпускников смогут служить, приняв участие в программе подготовки младших офицеров-командиров.