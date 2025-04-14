Министры здравоохранения Литвы и Украины обсудили вопросы двустороннего сотрудничества: договорились обмениваться опытом

„Сегодня мы рады приветствовать министра здравоохранения Украины в качестве гостя, и первое, что мы сделали – поблагодарили за сотрудничество и доброжелательность в организации миссий литовских медиков в Украине. С помощью украинцев всё прошло безопасно и гладко, а медики приобрели и привезли с собой бесценный опыт подготовки персонала, медицинских учреждений и системы здравоохранения к возможным угрозам. Наше сотрудничество будет продолжаться, на обучение будут отправляться еще больше медиков, а мы, в свою очередь, поделимся опытом интеграции в европейское сообщество“, - сказала министр здравоохранения М. Якубаускене после встречи.