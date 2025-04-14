Министры здравоохранения Литвы и Украины обсудили вопросы двустороннего сотрудничества: договорились обмениваться опытом

„Сегодня мы рады приветствовать министра здравоохранения Украины в качестве гостя, и первое, что мы сделали – поблагодарили за сотрудничество и доброжелательность в организации миссий литовских медиков в Украине. С помощью украинцев всё прошло безопасно и гладко, а медики приобрели и привезли с собой бесценный опыт подготовки персонала, медицинских учреждений и системы здравоохранения к возможным угрозам. Наше сотрудничество будет продолжаться, на обучение будут отправляться еще больше медиков, а мы, в свою очередь, поделимся опытом интеграции в европейское сообщество“, - сказала министр здравоохранения М. Якубаускене после встречи.
Министры обсудили совместную деятельность, которая уже реализуется и планируется в рамках реализации соглашения о техническом сотрудничестве, подписанного в ноябре прошлого года, и Меморандума о взаимопонимании 2016 года по сотрудничеству в области здравоохранения. Совместные проекты, обмен знаниями и опытом способствуют укреплению систем здравоохранения обеих стран, их готовности и устойчивости к потенциальным угрозам, отмечают в министерстве.
В ходе визита в Литву министр здравоохранения Украины В. Ляшко также посетил штаб-квартиру организации Blue Yellow, которая мобилизует поддержку Украины – министру была представлена поддержка, оказанная литовскими гражданами и бизнесом.
В пятницу группа из четырех литовских врачей вернулась из своей первой миссии в Украине. По инициативе министерства врачи, прошедшие стажировку в Украине, учились работать в условиях военного времени и обещают передать свой опыт коллегам в регионах. По словам министра здравоохранения Марии Якубаускене, в этом году запланировано больше подобных миссий – цель состоит в том, чтобы опыт в Украине получили врачи со всех регионов Литвы.
Как указывает министерство, литовские и украинские врачи также обмениваются опытом и получают знания в ходе совместных тренингов и семинаров, организованных медицинскими учреждениями и учреждениями здравоохранения обеих стран. Двусторонние рабочие группы рассматривают такие вопросы, как усиление готовности, восстановление Украины, интеграция в Европейский союз и другие.