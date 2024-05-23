Министры стран Балтии призывают страны НАТО тратить на оборону не менее 2,5% ВВП

„Нашим приоритетом являются возможности реализации оборонных планов НАТО. Нам необходимо заполнить пробелы, которые все еще существуют, но мы хотим видеть прогресс во всех областях, и именно этого требуют наши оборонные планы. У нас здесь полный консенсус, но нам нужен прогресс“, - сказал журналистам Л. Кащюнас после встречи с министрами обороны Эстонии и Латвии.
„Поэтому мы надеемся, что Вашингтонский саммит придаст определенный прогресс на восточном фланге“, - отметил министр.
Он также отметил, что нидерландские солдаты, прибывающие в регион через несколько недель, создадут условия для тренировки сил стран Балтии под „зонтом“ систем Patriot.
„Мы договорились подписать соглашение между министрами всех трех стран Балтии и ответственными лицами НАТО относительно учений под этим зонтом ротационной модели. Это один из приоритетов, поэтому нам действительно нужна ротационная модель“, - сказал Л. Кащюнас.
Призвали страны НАТО увеличить долю ВВП, выделяемую на финансирование обороны
Как на пресс-конференции отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в настоящее время основным препятствием на пути реализации согласованных региональных планов обороны являются разные возможности стран. Поэтому он обратил внимание на необходимость восстановления странами Балтии необходимых возможностей и призвал союзников по Альянсу увеличить долю валового внутреннего продукта (ВВП), выделяемую на оборону.
„Нам нужно больше денег, чтобы сделать это. (...) Хотя на саммите НАТО в Вильнюсе мы договорились, что 2 проц. – это минимум, сегодня, видя, чего нам не хватает и то, что нам нужно реализовать, мы видим, что 2 проц. недостаточно. Поэтому мы призываем всех союзников инвестировать не менее 2,5 проц. ВВП в оборону или вступить в клуб 3 проц.“, - сказал министр обороны Эстонии, подчеркнув, что в настоящее время только Эстония, Польша, Греция и США выделяют 3 проц. ВВП на оборону.
Ему вторил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
„3 проц. ВВП на оборону – это стремление“, - сказал министр обороны Латвии.
Министры обороны Литвы, Эстонии и Латвии также подчеркнули, что поддержка Украины должна оставаться одним из приоритетов трех стран Балтии, и подтвердили обязательство каждый год выделять не менее 0,25 проц. ВВП на безопасность и оборону Украины.
„Страны Балтии продолжат активно участвовать в Контактной группе по обороне Украины, используя коалиции, созданные в формате Рамштайн, в том числе в области разминирования, информационных технологий и возможностей беспилотников“, - сообщает Министерство обороны.
Как ранее сообщало министерство, в среду в Паланге министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии провели встречу, на которой обсудили совместно реализуемые проекты стран Балтии, вопросы безопасности и обороны, подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне и вопросы поддержки Украины.
Как напоминает министерство, в последние годы страны Балтии активно сотрудничают в сфере воздушной полиции НАТО, военно-морских сил и совместных учений. Также страны синхронно планируют свои мощности и координируют совместные приобретения.
В 2024 году Литва возглавляет формат сотрудничества в сфере безопасности и обороны стран Балтии.