Министры стран Балтии призывают страны НАТО тратить на оборону не менее 2,5% ВВП

„Нам нужно больше денег, чтобы сделать это. (...) Хотя на саммите НАТО в Вильнюсе мы договорились, что 2 проц. – это минимум, сегодня, видя, чего нам не хватает и то, что нам нужно реализовать, мы видим, что 2 проц. недостаточно. Поэтому мы призываем всех союзников инвестировать не менее 2,5 проц. ВВП в оборону или вступить в клуб 3 проц.“, - сказал министр обороны Эстонии, подчеркнув, что в настоящее время только Эстония, Польша, Греция и США выделяют 3 проц. ВВП на оборону.