2025.01.23 17:53

Министры стран Балтии подписали совместное коммюнике: призывают страны НАТО к увеличению финансирования обороны

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Министры стран Балтии подписали совместное коммюнике
Министры стран Балтии подписали совместное коммюнике

После того как в четверг министры обороны стран Балтии подписали коммюнике о совместных действиях, министр обороны Довиле Шакалене подчеркнула свои ожидания, что саммит НАТО, который состоится этим летом в Гааге, будет способствовать укреплению обороноспособности Альянса.

„Россия остается угрозой для всего Альянса. Поэтому главная цель предстоящего саммита НАТО в Гааге – переориентироваться на трансатлантическую связь, чтобы поддержать увеличение финансирования обороны в разных странах НАТО“, - заявила министр обороны Д. Шакалене на совместной пресс-конференции, состоявшейся после подписания коммюнике.

„Трансатлантическая связь является краеугольным камнем европейской обороны. (…) Мы должны действовать быстро и обеспечить финансирование наших оборонных амбиций“, - подчеркнула она.

По словам министра, ожидается, что на саммите НАТО в Гааге этим летом альянс установит минимальный целевой показатель расходов на оборону в размере 3 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП).

Нам нужно быть готовыми к возможному нападению России

В среду посетивший Литву министр обороны Германии Борис Писториус упомянул, что сохраняется теоретическая возможность того, что Россия попытается напасть на страны НАТО в 2029-2030 годах. Министры обороны стран Балтии подчеркивают, что подготовка к возможным угрозам необходима немедленно.

„Мы должны быть готовы к конфликту сегодня, а не через четыре или пять лет. По сути, мы уже находимся в состоянии конфликта“, - подчеркнул министр обороны Латвии Андрис Спрудс, имея в виду гибридные атаки, кризис нелегальных мигрантов и другие возникающие вызовы.

„У нас есть вызовы – как с точки зрения общего понимания, так и возможных сценариев внутри альянса НАТО и Европейского союза. Но, помогая Украине вместе, мы показали, что можем объединиться. (...) Кроме того, тесное региональное сотрудничество и его укрепление может стать дополнительным действием (по отражению возможных угроз – ELTA)“, - отметила Д. Шакалене.

Коммюнике о совместных действиях подписали в четверг Д. Шакалене, а также министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Латвии Андрис Спрудс, находящиеся с визитом в Литве.

Подобная встреча министров обороны трех стран Балтии в формате 3B стала первой для Д. Шакалене, которая только что приступила к исполнению обязанностей министра обороны. В прошлом году в этом формате председательствовала Литва, а в этом году председательство перейдет к Эстонии.

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