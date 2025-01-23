Министры стран Балтии подписали совместное коммюнике: призывают страны НАТО к увеличению финансирования обороны

„Россия остается угрозой для всего Альянса. Поэтому главная цель предстоящего саммита НАТО в Гааге – переориентироваться на трансатлантическую связь, чтобы поддержать увеличение финансирования обороны в разных странах НАТО“, - заявила министр обороны Д. Шакалене на совместной пресс-конференции, состоявшейся после подписания коммюнике.
„Трансатлантическая связь является краеугольным камнем европейской обороны. (…) Мы должны действовать быстро и обеспечить финансирование наших оборонных амбиций“, - подчеркнула она.
По словам министра, ожидается, что на саммите НАТО в Гааге этим летом альянс установит минимальный целевой показатель расходов на оборону в размере 3 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП).
Нам нужно быть готовыми к возможному нападению России
В среду посетивший Литву министр обороны Германии Борис Писториус упомянул, что сохраняется теоретическая возможность того, что Россия попытается напасть на страны НАТО в 2029-2030 годах. Министры обороны стран Балтии подчеркивают, что подготовка к возможным угрозам необходима немедленно.
„Мы должны быть готовы к конфликту сегодня, а не через четыре или пять лет. По сути, мы уже находимся в состоянии конфликта“, - подчеркнул министр обороны Латвии Андрис Спрудс, имея в виду гибридные атаки, кризис нелегальных мигрантов и другие возникающие вызовы.
„У нас есть вызовы – как с точки зрения общего понимания, так и возможных сценариев внутри альянса НАТО и Европейского союза. Но, помогая Украине вместе, мы показали, что можем объединиться. (...) Кроме того, тесное региональное сотрудничество и его укрепление может стать дополнительным действием (по отражению возможных угроз – ELTA)“, - отметила Д. Шакалене.
Коммюнике о совместных действиях подписали в четверг Д. Шакалене, а также министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Латвии Андрис Спрудс, находящиеся с визитом в Литве.
Подобная встреча министров обороны трех стран Балтии в формате 3B стала первой для Д. Шакалене, которая только что приступила к исполнению обязанностей министра обороны. В прошлом году в этом формате председательствовала Литва, а в этом году председательство перейдет к Эстонии.