Министры стран Балтии подписали совместное коммюнике: призывают страны НАТО к увеличению финансирования обороны

По словам министра, ожидается, что на саммите НАТО в Гааге этим летом альянс установит минимальный целевой показатель расходов на оборону в размере 3 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП).

„Россия остается угрозой для всего Альянса. Поэтому главная цель предстоящего саммита НАТО в Гааге – переориентироваться на трансатлантическую связь, чтобы поддержать увеличение финансирования обороны в разных странах НАТО“, - заявила министр обороны Д. Шакалене на совместной пресс-конференции, состоявшейся после подписания коммюнике.

Нам нужно быть готовыми к возможному нападению России

В среду посетивший Литву министр обороны Германии Борис Писториус упомянул, что сохраняется теоретическая возможность того, что Россия попытается напасть на страны НАТО в 2029-2030 годах. Министры обороны стран Балтии подчеркивают, что подготовка к возможным угрозам необходима немедленно.

„Мы должны быть готовы к конфликту сегодня, а не через четыре или пять лет. По сути, мы уже находимся в состоянии конфликта“, - подчеркнул министр обороны Латвии Андрис Спрудс, имея в виду гибридные атаки, кризис нелегальных мигрантов и другие возникающие вызовы.