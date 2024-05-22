2024.05.22 09:41

Министры обороны стран Балтии подпишут коммюнике о совместных действиях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В среду министры обороны стран Балтии подпишут коммюнике о совместных действиях.

Как сообщает Министерство обороны, в среду в Паланге министр обороны Лауринас Кащюнас встретится с министрами обороны Эстонии и Латвии.

На встрече планируется обсудить совместно реализуемые проекты стран Балтии, вопросы безопасности и обороны, подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, поддержку Украины.

По итогам встречи министры подпишут коммюнике о совместных действиях.

Как напоминает министерство, в последние годы страны Балтии активно сотрудничают в сфере воздушной полиции НАТО, военно-морских сил и совместных учений. Также стороны синхронно планируют свои мощности и координируют совместные приобретения.

В 2024 году Литва возглавляет формат сотрудничества стран Балтии в сфере безопасности и обороны.

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