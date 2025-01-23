Министры обороны стран Балтии обсудят вопросы региональной безопасности

Темой встречи будут вопросы региональной безопасности и сотрудничество по повышению боеготовности вооруженных сил, а также укрепление обороны внешних границ НАТО и Европейского союза.

Также министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и приоритеты стран Балтии на предстоящем саммите НАТО в Гааге.

Страны Балтии поддерживают регулярный диалог по вопросам оборонной политики и развития потенциала вооруженных сил на уровне министров обороны, командующих вооруженными силами и экспертов. В 2024 году трехсторонний формат оборонного сотрудничества возглавляла Литва, а после заседания в Вильнюсе оно перейдет к Эстонии.