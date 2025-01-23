2025.01.23 07:06

Министры обороны стран Балтии обсудят вопросы региональной безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Министр обороны Андрис Спрудс отправился в Вильнюс, где примет участие в заседании комитета министров обороны стран Балтии и проведет переговоры с главами оборонных ведомств Литвы Довиле Шакалене и Эстонии Ханно Певкуром, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Темой встречи будут вопросы региональной безопасности и сотрудничество по повышению боеготовности вооруженных сил, а также укрепление обороны внешних границ НАТО и Европейского союза.

Также министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и приоритеты стран Балтии на предстоящем саммите НАТО в Гааге.

Страны Балтии поддерживают регулярный диалог по вопросам оборонной политики и развития потенциала вооруженных сил на уровне министров обороны, командующих вооруженными силами и экспертов. В 2024 году трехсторонний формат оборонного сотрудничества возглавляла Литва, а после заседания в Вильнюсе оно перейдет к Эстонии.

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