Министры обороны Литвы и США обсудили присутствие американских солдат в стране

"Присутствие сил США и НАТО в Литве является важным фактором сдерживания. Мы надеемся, что непрерывное размещение американских солдат в Литве будет и дальше отражаться в военном планировании США", - сказал в ходе беседы Л. Кащюнас.

Как сообщает Министерство обороны, в беседе с министром Л. Кащюнас заверил, что США остаются стратегическим партнером Литвы в обеспечении обороны и безопасности региона.

Министр также поблагодарил Л. Остина за недавнее решение оставить американские войска в Балтийском регионе на неопределенный срок и за лидерство в оказании поддержки Украине.

Как указывает Минобороны, долгосрочным обязательством Литвы является стремление к тому, чтобы военная поддержка борющейся страны составляла не менее 0,25 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).