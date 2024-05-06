Министры обороны Литвы и Нидерландов обсудят размещение ЗРК Patriot

Как сообщили в Минобороны, планируется, что министры обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны, будущие учения, в ходе которых Нидерланды разместят в Литве зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности Patriot.

Также будет обсуждена ситуация с безопасностью в регионе и вопросы повестки НАТО. Позже министр обороны Королевства Нидерландов посетит Руклу, где встретится с дислоцированными там нидерландскими солдатами.

В конце марта Нидерланды приняли решение на несколько недель этим летом разместить в Литве ЗРК большой дальности Patriot. Сообщается, что воинская часть Нидерландов будет тренироваться в Литве вместе с частями Литовской армии.